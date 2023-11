La exportación de alimentos andaluces baja por la sequía y las restricciones a fitosanitarios

Andalucía alcanzó un valor de 8.723 millones de euros en exportaciones agroalimentarias hasta el mes de julio, su segundo mejor dato de la serie histórica y pese a una nueva caída de 4,1 millones de toneladas en el peso total comercializado. Los datos oficiales confirman que las cosechas merman y también la salida de productos al exterior, hasta un 18% en el último periodo y en su viaje con destino mayoritario a países de la Unión Europea.

Destacan tanto en valor total como en peso exportado, productos como el aceite de oliva y sus derivados, que aumentaron su facturación más de un 10% para alcanzar los 1.564 millones de euros; los pimientos, con 680 millones de euros y un incremento del 13%; los tomates, con 586 millones y una diferencia positiva de casi el 20%; así como las fresas y los pepinos, entre los bienes que han presentado un mejor rendimiento comercial.

De esta forma, Almería es la provincia andaluza que presenta un mayor valor exportado con un 30,7% del total, además de suponer el 41,7% en peso. Le seguiría en importancia y también en toneladas de exportaciones Sevilla, con el 22,7% del valor total y Huelva, en tercer lugar y aportando el 14%. No obstante, Almería exporta ya el 70% de su producción hortofrutícola y confirma este año una tendencia de buenos precios por kilo, que eleva sus cifras económicas hasta los 664 millones de euros en pimiento, los 485 millones en tomate, los 467 millones en pepino o los 228 millones de euros en calabacín, entre otras verduras de los invernaderos.

Sin embargo, la provincia almeriense ha comerciado hasta 220.493 toneladas menos de frutas y hortalizas que el año pasado, casi un 9% menos de exportaciones que en el mismo periodo del año anterior, ya en descenso, y replicando un efecto que notan también el resto de las provincias andaluzas. “Es una situación muy difícil, porque están bajando las producciones por las restricciones a fitosanitarios, la incidencia de la virosis y las condiciones climatológicas en verano”, ha explicado Andrés Góngora, responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG. “Ha habido una tendencia de aumento de precio a los consumidores, en términos generales y en nuestros mercados a nivel europeo” con “datos económicos que nos han permitido cubrir el impacto de la subida de los costes, pero en cuanto a renta neta no se ha mejorado”, ha puntualizado el coordinador almeriense de la organización agraria.

Si bien el incremento del valor de exportación de los principales cultivos hortícolas de la provincia supera el 7% y suma más de 242 millones de euros, para Andrés Góngora “el riesgo es que la tendencia cambie y no se pueda mantener este menor volumen y mayor precio”. “El símil que pongo de la situación es la del trapecista que va por mitad del alambre”, “de momento mantiene el equilibrio y aplauden, pero el riesgo es que se caiga”, porque “hemos descendido en cuanto a compradores y eso es lo que nos preocupa”. Aunque el aumento de valor actual de las verduras y hortalizas procedentes de Andalucía “se podría interpretar como que hemos sabido escoger a quien le vendemos para obtener mejor renta, esto no es así”, ha puntualizado Andrés Góngora, que ve “difícil volver a los volúmenes de hace unos años” con “el cambio climático” y “las limitaciones al uso de pesticidas”. Además, denuncia que “tanto con el veto ruso como con el brexit se prometía impulsar medidas tanto desde la UE como por el gobierno español, para conseguir nuevos mercados y no se ha conseguido”.

Desde la coordinadora agraria reiteran que “la clave es que los precios no disminuyan” porque “no se han abierto nuevos mercados” y “nuestro espacio comercial se ha empequeñecido”. Alertan de que “esta campaña será más competitiva con la entrada de producto de Francia, Bélgica y Holanda” tras el final de la crisis energética, pero “ahí podemos competir porque sus costes se asemejan o superan al nuestro”, ha aclarado. El desafío seguirá siendo “de Turquía y, sobre todo, de Marruecos, que absorben nuestra cuota de mercado en el Reino Unido”, pero que también “sufren más que nosotros el cambio climático y temperaturas demasiado altas para producir”, según ha explicado Góngora.

En un contexto “en el que las normas de la Unión Europea y los supermercados nos llevan al límite del desabastecimiento, porque la agricultura necesita tratamientos fitosanitarios para hacer los cultivos productivos, la clave es que los precios no disminuyan”, ha puntualizado Andrés Góngora. “No podemos intentar competir en cuota de mercado mediante la bajada de nuestro valor, eso arruina al sector productor”, ha reiterado, porque “ya no valen los criterios de hace 3 o 4 años, los costes de producción son mucho más altos y tenemos menos género, así que no podemos malvender”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, valoraba recientemente que las exportaciones agroalimentarias de Andalucía "crecieron más de un 30%" y que "desde 2018 las ventas al exterior pasaron de 10.722 millones de euros a 14.061 a cierre del año pasado". Además, mostraba el apoyo del Ejecutivo andaluz a un sector agroalimentario "maduro”, “sólido” y capaz de “hacer frente a cualquier adversidad que venga".