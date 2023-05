Un giro copernicano para un nuevo Arahal

El pasado 20 de abril el pueblo de Arahal (Sevilla) recibió por todo lo alto a Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía se dio un baño de multitudes en un histórico feudo del comunismo sevillano, donde la izquierda radical lleva dieciséis años gobernando y donde se respira «aire de cambio de ciclo». La visita del líder andaluz del PP pudo significar el empujón definitivo para que, por primera vez en la historia, el municipio cuente con un gobierno moderado de centro-derecha.

Alberto Sanromán Montero (1970), el candidato popular, ha sido un ejemplo de trabajo, constancia y oposición bien entendida en el consistorio arahalense durante cuatro largos años de trabajo en solitario. Su recompensa, sin duda, llegará el próximo 28 de mayo.

El tope del PP en los procesos electorales anteriores han sido dos concejales. De hecho, en 2015 no obtuvo representación y en 2019, cuando Sanromán se presentó a ultimísima hora, tras la impugnación del candidato inicialmente propuesto, no había ni representación ni estructura de partido. Con sólo 20 días de campaña, alrededor de 800 vecinos del pueblo le dieron su confianza. «El primer objetivo cumplido fue entrar en la corporación municipal para tener visualización y poder empezar a trabajar», afirma Sanromán. El alcaldable incide, en la campaña que está a punto de arrancar, que sale «a ganar» y con el objetivo de «abrir las puertas, quitarse complejos, dar oportunidades a la gente y hablar de las cosas de comer: de desarrollo, de empleo, de empresas, de vivienda...».

Arahal contaba con un Gobierno sólido, presidido por Miguel Ángel Márquez, reelegido por mayoría absoluta con 13 de 17 concejales, pero poco a poco se ha ido diluyendo. «Mi oposición ha sido diaria y muy incisiva. He registrado casi 1.000 propuestas, preguntas e iniciativas en el registro durante estos cuatro años, algo que nunca había pasado. Hemos sido una oposición que ha controlado férreamente la acción del gobierno, pero también hemos sido propositivos», explica Sanromán, cuyo currículum habla por sí solo de la sobrada preparación para el cargo de alcalde, pues es Ingenierio Técnico Industrial, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y licenciado en Derecho por la UNED.

En Arahal no hay concejales liberados en la oposición, es decir, el candidato popular ha compaginado su trabajo personal con su labor política a base de compromiso y sacrificio. «Puedo mirar cara a cara a cualquier político de Arahal que está cobrando del Ayuntamiento, porque trabajo a diario más horas. La única oposición que ha existido ha sido la del PP. Nadie puede decir lo contrario en Arahal», agrega.

«Era un Gobierno sólido, pero cuando empiezas a rasgar en la superficie te das cuenta que el Gobierno de IU era una mentira, un gobierno agotado que solo se ha dedicado a dejar pasar el tiempo. Los ciudadanos se han dado cuenta de que es posible hacer las cosas de otra manera», agrega. De hecho, Márquez dimitió en el verano de 2022 tras 15 años en el cargo.

«El ambiente que se respira es de cambio, de un cambio de rumbo en Arahal. Hemos hecho una lista abierta, con personas del pueblo. Gente de muchos ámbitos, una lista transversal y sin premisas ideológicas porque lo primero es Aharal, el interés general. Bajo esa premisa, caben todos».

Las expectativas son altas. «Vamos a crecer mucho y salimos a ganar. Queremos ser gobierno por primera en un pueblo tan importante de casi 20.000 habitantes. Un pueblo con muchas potencialidades, donde hay suelo para el desarrollo industrial y crear un espacio de participación y con el resto de administraciones. Hoy puedo decir sin equivocarme que el Partido Popular es la opción más clara de gobierno», asegura Sanromán.

El proyecto de futuro, el proyecto de cambio en Arahal, ya está trazado por Sanromán: «Aquí, por ejemplo, no hay vivienda. En 16 años no se ha hecho ni una vivienda pública. Mi preocupación es generar un clima atractivo que permita que las empresas se consoliden y que aquellas que quieran venir, tengan facilidades. Hemos explicado durante cuatro años que Arahal no puede estar aislada al desarrollo veinte años y tengo la sensación de que la gente está cansada de IU, tiene hastío». El 28M se ha de confirmar.