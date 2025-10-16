Muere un hombre tras caer de una escalera al realizar rehabilitaciones en unas naves en el municipio granadino de Guadahortuna

Un hombre de 49 años ha fallecido tras caer de una escalera mientras realizaba labores de rehabilitación en un cortijo situado en Guadahortuna (Granada).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su página web, el suceso tuvo lugar sobre las 18,00 horas del miércoles, momento en el que el Centro de Emergencias Sanitarias informó del siniestro, en el que un hombre había fallecido tras precipitarse de una escalera cuando realizaba labores de rehabilitación de unas naves ganaderas en un cortijo.

Hasta el lugar, además de los servicios sanitarios, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.

Por su parte, los sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, del que no han trascendido más datos. Además, la Guardia Civil ha informado de la activación del protocolo judicial.

El 112 ha concretado que ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.