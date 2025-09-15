Una mujer es atropellada y queda atrapada bajo un autobús en Granada

Un autobús urbano de Granada ha atropellado este lunes a una mujer de avanzada edad, víctima que ha quedado atrapada bajo el vehículo por las piernas y que ha recibido asistencia médica por lesiones graves.

Según ha informado a EFE el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el accidente ha tenido lugar a las 10.30 horas de este lunes en la avenida de la Constitución y junto a la parada de autobuses de La Caleta.

Por causas que de momento se desconocen, un autobús urbano ha atropellado a una mujer de avanzada edad, según los testigos. La víctima ha quedado durante unos momentos atrapada bajo el vehículo.

Hasta el lugar del siniestro, junto al hospital Virgen de las Nieves, se han trasladado agentes de la Policía Local y servicios sanitarios que han atendido a la víctima, con heridas de consideración, tras sacarla de debajo del autobús.

Las mismas fuentes han precisado que las lesiones se ha concentrado en las extremidades inferiores y que le han practicado un torniquete antes de su traslado a un centro hospitalario. La Policía Local se hará cargo de investigar las causas del suceso.