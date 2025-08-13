Controlado el incendio de Jabugo: los vecinos desalojados pueden regresar a sus casas

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 09,10 horas de este miércoles el incendio declarado este martes en Jabugo (Huelva), por el cual se declaró la fase de emergencia en Situación Operativa 1, toda vez que se ha autorizado que los cerca de 240 vecinos desalojados de forma preventiva puedan regresar a sus casas.

Así lo ha confirmado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta de 'X', en la que confirma, además, que desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0.

Además, los cerca de 240 vecinos desalojados de las aldeas de Los Romeros y Los Quejigos, que han pasado la noche fuera de sus casas, pueden regresa y se procede a la reapertura de las carreteras HU-8111 con N-345 y la HU-8109 con N-433 que habían permanecido cortadas toda la noche debido al incendio.

Actualmente, en la zona se encuentran cuatro grupos de bomberos forestales y tres vehículos pesados de extinción para lograr la fase de control del incendio.

De este modo, el propio consejero explicaba a última hora de la tarde de este martes que "la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta", provocó "un serial de incendios" en todo el municipio de Jabugo, siendo el "más importante" el que ha afectado a la zona de Los Romeros y "dado que ese incendio se dirigía hacia la aldea, ha habido que desalojarla junto a otra aldea".

"Inicialmente ese incendio provocó la movilización de seis medios aéreos y la rápida activación de todo el operativo de emergencia, elevando la situación operativa a nivel uno también, ya que el incendio se dirigía rápidamente a la zona", ha abundado, aunque a primera hora de este miércoles dicha fase ha descendido.

Así, gracias a las intervención de los medios, el incendio "se ha quedado prácticamente a la entrada de la aldea" y "no nos consta que haya habido casas afectadas ni que haya habido incidencias sanitarias ninguna".

De este modo, según indicó el consejero, se ha elevado a unas 240 las personas que tuvieron que ser desalojadas de Los Romeros y El Quejigo, mientras que se ha procedido al alejamiento preventivo en las aldeas de La Magdalena y Minas de Aguas Teñidas "por humo".

La mayoría de estos vecinos han pasado la noche en el Pabellón Municipal de Jabugo, ya que el Ayuntamiento junto a Cruz Roja ha dispuesto "todo lo necesario" para que los vecinos puedan tener las mejores condiciones para pasar la noche. Otros vecinos han podido alojarse con familiares y amigos en el propio municipio o en aldeas cercanas.

NUEVE INCENDIOS

Por otro lado, el Consorcio Provincial de Bomberos ha llevado a cabo este martes un amplio despliegue por toda la provincia para luchar contra los nueve incendios que se han declarado durante este martes. En total, se han movilizado cerca de una treintena de efectivos de los parques de Aracena, San Juan del Puerto, Punta Umbría, Almonte, Jabugo, y Minas de Riotinto, para luchar contra el fuego en los siniestros, declarados en Bonares, Villanueva de los Castillejos, Almonte Jabugo, Rociana del Condado, Aroche, Moguer, Cumbres Mayores, y Gibraleón. En los incendios forestales, los bomberos del Consorcio Provincial han colaborado con el Plan Infoca.

El presidente de la Diputación, David Toscano, se trasladó al Puesto de Mando Avanzado instalado en Aguafría tras el incendio que se ha originado en la aldea de Los Romeros, en Jabugo, por el que se han desalojado unos 240 vecinos y vecinas tanto de esta aldea como de El Quejigo, para ponerse a disposición de los alcaldes y alcaldesas cuyos municipios se han visto afectados, así como para supervisar e interesarse por el trabajo de los bomberos del Consorcio.

Así, Toscano ha señalado que aunque la provincia ha vivido en esta jornada "un día complicado", "todas las administraciones han actuado de una manera muy eficaz y se ha podido controlar con rapidez" la situación, punto en el que ha dado las gracias a todos los alcaldes de los términos afectados por el incendio de Los Romeros, "que desde el primer momento han actuado de una manera excepcional", así como a los efectivos movilizados.

"Hemos venido a ponernos a disposición de los alcaldes para todo lo que necesiten", ha asegurado, toda vez que ha destacado la colaboración entre administraciones. Las administraciones, cuando trabajan juntas, trabajan de una manera muy eficaz y lo hemos visto en este incendio, que se ha controlado y evitado el peligro para las personas que están en Jabugo, la seguridad es los primero", ha manifestado.

El presidente de la Diputación ha agradecido el trabajo de los efectivos del Consorcio, así como del personal del Infoca, de los agentes forestales, del 061, de la Guardia Civil, de todos los cuerpos y servicios que forman parte de este operativo. "La noche no es fácil pero podemos felicitarnos que no haya ido a más", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, ha felicitado a todos los equipos de emergencias y a la administraciones --a la Diputación, a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta de Andalucía--, ya que "gracias a la rapidez con la que se ha actuado el incendio está controlado en estos momentos y esperando que la evolución sea favorable durante las próximas horas".