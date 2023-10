Ribera sí telegrafía las negociaciones: "Que Moreno anuncie qué es lo que va a aportar la Junta".

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha agradecido este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fuera "receptivo" en ponerse de acuerdo y en trabajar respetando Doñana y ha pedido que "anuncie qué es lo que va a aportar la Junta".

Ribera ha participado en uno de los debates de Metafuturoorganizados por La Sexta que ha estado dirigido por el periodista Rodrigo Blázquez, quien le ha pedido un mensaje para el presidente del gobierno andaluz, que estará esta tarde en el evento.

La ministra ha señalado que ofrecer "oportunidades en el territorio no significa prometer lo que no hay", por lo que ha pedido que "Moreno anuncie qué es lo que va a aportar la Junta", al tiempo que ha destacado que "la gente necesita oportunidades en el territorio". Ha señalado que "por falta de recursos no va a quedar" porque se han buscado "recursos suficientes", al tiempo que ha recordado lo aprendido en otros planes de transición justa, como cuando se cerraron explotaciones del carbón, o lo que se trabaja en el Mar Menor, ya que "no se trata de firmar un cheque y ya está, sino de generar actividades alternativas".

"Algo que crezca. No que recibo un cheque, me lo gasto y se acabó". "Algo que pueda pervivir", ha incidido la ministra en funciones, en relación a la creación de oportunidades alternativas en el entorno de Doñana. Es un "buen paquete de medidas" en el que se está trabajando con los distintos actores, a los que se ha preguntado la semana pasada en la ronda de diálogos con la propia Junta, y a actores económicos, sociales, científicos y alcaldes a quienes se les ha dado hasta el día 20 de octubre para que hagan llegar sus propuestas.

Se trabaja mucho con relación al proyecto de Corona forestal aprobado hace años y que "nadie se encargó de poner en práctica", ha asegurado, a la vez que pero pidió a la Junta andaluza desvelar "las ideas que aportarán como contribución al plan de desarrollo territorial y social de la zona".