Bailén se rebela contra los okupas

Casi un millar de personas se han concentrado este sábado en el municipio de Bailén (Jaén) en una manifestación convocada por la asociación de vecinos Entrejardines, para protestar por los recientes altercados vinculados a intentos de ocupación de viviendas. Según han informado fuentes de la organización a Europa Press, la manifestación llevada a cabo por los vecinos del municipio jiennense, bajo el lema 'Por un Bailén más seguro. Contra la delincuecia y la ocupación', ha comenzado a las 17,00 horas desde el Paseo de las Palmeras, donde entorno a mil personas se han reunido tras varios intentos de ocupación durante el fin de semana pasado.

Una situación que se repitió el lunes, cuando dos personas fueron detenidas tras supuestamente intentar atropellar a vecinos que habían estado presentes en el intento fallido de ocupación de una casa. En el enfrentamiento, uno de los vecinos resultó herido de carácter leve tras ser agredido por los arrestados.

En este contexto, se ha celebrado este pasado viernes una Junta Local de Seguridad Ciudadana urgente que ha contado con el alcalde, Luis Mariano Camacho, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, además de mandos de la Policía Local y el Instituto Armado, entre otros.

"Los hechos que acontecieron el pasado lunes han puesto la piel de gallina a todos los bailenenses y ha generado un miedo en la población y un hartazgo que es el que nos preocupa", afirmó el viernes el regidor, que apuntó que "Bailén es una ciudad segura".

No obstante, añadió que "estos hechos puntuales pueden generar una situación en la población que no es nada buena, que se aliente a resolver un problema de una manera que no sea el que se tiene que hacer", de ahí que en la reunión haya pedido "reforzar el número de guardias civiles".