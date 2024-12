Javier Fernández: "Yo apoyo a Juan Espadas, con todos los ajustes que haya que hacer"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, está protagonizando una nueva edición de los desayunos informativos que organiza periódicamente el diario LA RAZÓN. Concretamente, el responsable provincial aborda asuntos relacionados con el desarrollo social y económico en la provincia de Sevilla y las políticas que la Diputación está desplegando en ambos apartados. LA RAZÓN organiza este desayuno informativo con el presidente de la Diputación de Sevilla junto al periodista Juan Carlos Blanco y al delegado de LA RAZÓN en Andalucía, José Lugo en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, que se llenó para la ocasión. Fernández aborda el desarrollo social y económico de la provincia de Sevilla.

Javier Fernández defendió que es "municipalista convencido", recordando que es concejal desde 1995. "Mi arraigo no viene porque me hicieran hace un año presidente de la Diputación", señaló. "Los ayuntamiento son poder del Estado", señaló Fernández. "Le pueden hablar de tú a tú a todas las administraciones, así lo consagra la Constitución", dijo. "Los ayuntamientos son mayores de edad y hay que darle los medios, los recursos, para que puedan ejercer esa mayoría de edad", señaló.

Fernández abordó el problema de la financiación. "Éste es el debate también de los ayuntamientos. La financiación local es una asignatura pendiente de la democracia española", dijo. "Andalucía está infrafinanciada, por supuesto, pero no puede tapar el debate de la financiación local". "Si perdemos esta oportunidad, posiblemente no haya otra", dijo.

"Los alcaldes tienen las competencias que están relacionadas con los problemas de la gente. Los alcaldes son la ventanilla única", señaló Fernández. "Hay la sensación de otras administraciones de que a los ayuntamientos les hace falta cierto tutelaje. Eso es otro muro que hay que romper. En los ayuntamientos hay alcaldes con mucha capacidad y habilitados nacionales con el mismo nivel que en cualquier administración. Perdemos mucho tiempo en la burocracia", señaló. "Es tiempo que no dedicamos a ser útiles", indicó.

"Me quedo más con el concepto convivencia y emprendimiento que vivir e invertir", señaló Fernández. "En Sevilla hay varias realidades: la capital; el área metropolitana, de las más importantes de España; y después las segundas y terceras coronas, Sierra Morena, Sur, Campilla..., que es donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos de discriminación positiva", indicó. Fernández abogó por "la cohesión territorial y digital", por "dotar a todas las zonas de oportunidades". "Ése es el objetivo final", dijo. "Estamos abordando el reto demográfico, hemos posibilitado que no hay municipios en riesgo de desaparición. No hay una Sevilla vaciada", manifestó.

"El papel lo aguata todo a priori. Lo que hay que ver es la ejecución. Al Presupuesto de la Junta en Sevilla le faltan muchas cosas: una implementación y revolución en la sanidad, educación, depuradoras, carreteras para las que no hay plan para su arreglo...", enumeró. "El Plan Metropolitano de Transporte es un caos y no he recibido respuesta". "Le pido a Moreno Bonilla lo que él le pide al presidente Sánchez. Creo que a Sevilla no se le está dando lo que le corresponde", criticó.

El presidente de la Diputación abogó por mejoras en el turismo, por fortalecer la agroindustria tras la victoria de Trump, por fortalecer también la industria sevillana, por poner en valor que en el ámbito de la Defensa Sevilla es muy potente, tenemos que hablar de la logística...". "No es normal que la Junta no haya abordado la ampliación de Aerópolis", denunció. "No es normal que Majaravique lleve seis años esperando y el de Estepona nos haya sacado dos puertos de ventaja", criticó Fernández. "Sevilla tiene que ser un lugar donde sea fácil invertir. Todo lo bueno que pasa en Sevilla no pasa sólo para un territorio", dijo.

"Hay un ciudadano metropolitano. El ciudadano va por delante", explicó. "Tenemos que intentar estar a la altura. Tenemos la base para seguir siendo un gran competidor. Las administraciones públicas tenemos que facilitar la inversión. Sin título, simplificación de verdad", añadió.

Fernández abogó por "no endiablar los empresarios a los políticos" y viceversa. "Los empresarios son los que tienen que generar empleo y ganar dinero y después decirle: de las tres que has ganado, dos te las quedas y una se la tienes que devolver a la sociedad", defendió.

"El ritmo al que vivimos hoy, estamos metido en una sociedad endiablada, se necesitan tiempo para explicar las cosas. Yo no soy capaz de contar en 140 caracteres lo que pienso de determinadas cosas", abundó Fernández. "A todos nos interesa que la sociedad vaya bien, vayamos de la mano y después habrá que repartir con la sociedad. Hay gente que combate la riqueza, yo no. Yo intento combatir la pobreza. Yo lo que quiero es que no haya pobres", dijo. "Los grandes empresarios nunca piden subvenciones, quieren certezas: en seis meses funcionando", explicó. "Esto va de equilibrios, el que más gana tiene que pagar más", señaló el presidente de la Diputación.

Acerca de la situación del turismo, Fernández defendió que "lo mejor que tiene Sevilla son los sevillanos y la manera afable de ver la vida. Necesitamos turismo de calidad. Pero claro que hay que ver cómo están las costuras: capacidad hotelera, de aviones, cómo completar Sevilla y provincia...". "En todo ese análisis hay que meter la tasa turística y el análisis de los pisos turísticos", dijo. "Cabe más turismo pero en calidad". "Hay margen de crecimiento en calidad siempre que se hagan los análisis correctos, con la base de que es positivo. Aquí no echamos a nadie para atrás, que es el debate que en Sevilla no lo he detectado", manifestó.

"El territorio que se quede atrás en digitalización se va a quedar atrás. Hoy en Sevilla hay un 98% de conectividad, tenemos la misma conectividad que Londres o París", indicó. "Hay una revolución digital. No hay rechazo a la digitalización, ahí hay un reto para las empresas. Hay que verlo como oportunidad. La tecnología recualifica empleos", dijo. "El reto del cambio climático tiene que formar parte de la agenda de todo el mundo. Valencia nos ha enseñado que no estamos abordando con la determinación que supone el tema del cambio climático", manifestó. "No hay un planeta B", concluyó.

Fernández abordó el debate de la vivienda. "Tenemos que definir qué es una VPO en 2025. Si un empresario puede construir una VPO con un módulo en torno a 200.000 euros eso tiene que tener otro nombre", dijo. "Hay que definir qué es en alquiler y en venta y qué es en Madrid y en Sevilla. Los niveles de renta son los que son", dijo. "Hace falta un plan de financiación del Estado y de la Junta de Andalucía para poder financiar la construcción: unos Next Generation de vivienda. Vamos tarde y necesitamos tiempo y hay que buscar apoyo y ayuda", indicó. "Cortijo de Cuarto es la gran oportunidad de Sevilla. Queremos demostrar que desde lo público se puede construir y hacer del Cortijo de Cuarto el barrio joven de Sevilla", manifestó. "No es inundable", subrayó. "La dehesa de Tablada es una cosa y Cortijo de Cuarto es otra. El día que haya una cuarta de agua en Cortijo de Cuarto hay cuatro metros en Triana. Es la zona más alta de Sevilla y el plan contemplará las medidas correctoras del plan de inundabilidad", manifestó Fernández. En la capital, "el Ayuntamiento está sacando los proyectos que dejó Antonio Muñoz", señaló el presidente de la Diputación. "Hay pueblos en Sevilla con promotores públicos donde se vende vivienda por 100.000, 130.000 euros", señaló.

"Viviendas gratis no hay, eso ha que avisarlo también. Pero a 250 o 300 euros es factible. Hay que empezar a construir vivienda pública como se construyen colegios, con la misma importancia y determinación", defendió. "Requiere mucha determinación y planificación".

Sobre la Magna y su patrocinio, señaló que es turismo, arte sacro, empresa... y también religión. "Es un todo", dijo. "En política lo que cuesta trabajo explicar normalmente es que no está bien construido", defendió.

Sobre las infraestructuras, defendió que "este Gobierno ha sacado del cajón los proyectos". "El PSOE ha rescatado los proyectos. En esta ciudad sólo hay metro cuando gobierna el PSOE", defendió. "La Línea 1 con Zapatero y la 3 con Pedro Sánchez. Esa es la realidad y a partir de ahí se admiten las críticas. Con Rajoy todas las inversiones estaban paralizadas", indicó. "El Puente del Centenario, muy lento pero se está haciendo", añadió.

Sobre el Congreso del PSOE, señaló que "estamos muy contentos". "Primero porque el PSOE ha decidido que Sevilla tenía la capacidad. Hemos sido buenos anfitriones. El Congreso se ha desarrollado como tenía que hacerse. Hemos profundizado en las políticas que están dando resultados", defendió. "Lo territorial, cómo se encontró Cataluña y cómo está hoy", añadió.

"No he comido palomitas en Sevilla", señaló sobre el mensaje de Espadas sobre el Congreso Regional. "La persona que ha mostrado su voluntad de presentarse es Juan Espadas, ha dado ese paso. En ese debate estamos. Tenemos que salir del Congreso para ofrecer una alternativa real al Gobierno de Moreno Bonilla. El PSOE es de los militantes pero no es para los militantes", señaló. Fernández criticó la situación de Andalucía con la gestión de Moreno, de la sanidad a la educación. "Queremos decirle a los andaluces que hay una alternativa. Nuestra travesía en el desierto ha terminado. Estamos de vuelta. La democracia no se equivoca nunca. Con el líder actual, la militancia lo dirá", dijo. "Esto no va de líderes. En nuestro partido cuando un líder se mete en las primaras normalmente votan lo contrario", dijo. "Tenemos experiencia con primarias con solo un candidato y han salido muy bien y con varios y han salido muy mal. La competencia no es garantía de que los procesos salgan bien. Lo importante es practicar democracia interna", dijo. El objetivo es "salir fuerte". "El líder será quien diga la militancia. Vamos a votar", manifestó. "En Sevilla somos 9.000, el que diga la militancia. Y el que gana, a intentar a hacer un partido amable, habitable. Y el que pierde, a ponerse a su disposición sinceramente y de verdad" añadió.

Fernández abordó la brecha de diez puntos de las encuestas en Andalucía. "Ni cuando las cosas van muy bien es sólo por un liderazgo" y al contrario. "Partiendo de la base de que sea verdad, hay que ver por qué no estamos acertando. Habrá que ver qué parte del programa no está llegando con la cantidad de problemas que hay. Si hay desajustes en los liderazgos habrá que resetear algunas cosas", añadió. Fernández se refirió a la elusión de apoyo a Espadas. "Me parece un hombre muy solvente. Respetaré su decisión orgánica. Yo apoyo a Juan Espadas, con todos los ajustes que haya que hacer", indicó.