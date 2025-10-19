Juanma Moreno llama a confiar en la sanidad pública en el Día del Cáncer de Mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que "la prevención salva vidas", destacando que este sábado, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es "un día de esperanza". Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "seguir confiando en la sanidad pública".

Así lo ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que ha querido reconocer la labor de los profesionales sanitarios andaluces, que "se vuelcan cada día en investigar y mejorar el diagnóstico y tratamiento" de esta enfermedad.

En la misma línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que "la prevención y la investigación son claves" en la lucha contra el cáncer de mama.

A través de sus redes sociales, ha agradecido el compromiso de los profesionales sanitarios "que cada día acompañan, cuidan e investigan", destacando que "sois esenciales". Asimismo, ha reiterado la importancia de confiar "siempre en la sanidad pública".