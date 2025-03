Juanma Moreno, sobre el PSOE de Sánchez: : "Cualquier día meten a Vox en el frente progresista"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado contundente en el Parlamento andaluz para rechazar la quita de deuda que plantea el Gobierno de España: "La condonación de deuda es un fraude". Y aseguró que su ejecutivo nunca va "a blanquear las cesiones al independentismo". Moreno ha lamentado que el PSOE de Pedro Sánchez sea capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder y ha ironizado respecto a la supuesta mayoría de izquierdas en el Congreso al decir que "cualquier día meten a Vox en el frente progresista".

Moreno ha aludido a organismos independientes para sostener que la quita de deuda es "un engaño para el conjunto de los andaluces" y ha lamentado que otros grupos supuestamente andalucistas no hayan dicho "ni pío". Bajo su punto de vista, resulta inaudito que un país como España depende de un "prófugo de la justicia" que vive en Bruselas y con quien el PSOE se reúne a través de un mediador internacional. "Ese señor decide el presente y el futuro de nuestro país", criticó. "¿Hasta dónde están dispuestos los españoles a llegar y hasta dónde la dignidad de una gran formación política como el PSOE de seguir arrastrándose por el lodo?". En su opinión, la situación actual no se sostiene y no es razonable. "¿Alargar esta agonía es razonable con un Gobierno que no es capaz ni de aprobar unos presupuestos o una ley? Lo último ha sido la cesión de una competencia del Estado", agregó.

Lo peor, en su opinión, es que un partido como Junts, que quiere "expulsar" a los inmigrantes por el simple hecho de no saber catalán sea escuchado y obedecido. "¿Qué pensarían los diputados socialistas si ese acuerdo lo hubiese firmado el PP? Nos tacharían de xenófobos y, sin embargo, agachan la cabeza y callan. No hay nadie en el PSOE que piense en el 'postsanchismo'. Al ritmo que van, como les falten votos, llegan a un acuerdo con Vox y dicen que son progresistas también".

"No estamos de acuerdo en desmontar el estado y esa desconexión que se está produciendo de Cataluña", ha dicho Juanma Moreno, quien ha insistido en que el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre las políticas migratorias es "claramente inconstitucional y es una cesión de una política de estado", como "reconocían hace una semana" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska. "Y una semana después han cambiado otra vez de criterio y vuelven a ceder al chantaje constante, permanente y ya cansino que estamos viviendo en esta legislatura", ha sentenciado.

Moreno ha recordado una palabras de la propia María Jesús Montero, quien en su día dijo: "Se pretende sustituir el debate del modelo de financiación". El presidente subrayó que eso es, precisamente lo que él defiende.

En el estreno como portavoz del grupo socialista de María Márquez, Moreno le ha espetado que se va a tener que limitar a "cumplir el mandato de Ferraz" y decir, aunque no esté de acuerdo, lo que la vicepresidenta "a tiempo parcial" y candidata a la Junta de Andalucía, "también a tiempo parcial" le pida.

Márquez dijo estar a favor de abordar un cambio en el modelo de financiación pero que eso "no es incompatible con reducir la deuda". "Tiene que elegir entre Andalucía y Feijóo. No suma que confronte con el Gobierno de España y mire por los intereses de Andalucía y no por los de su partido", agregó.