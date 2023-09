Miguel Ángel Romero , presidente de Smart City Cluster

Málaga acoge desde hoy una nueva edición del Foro Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, Movilidad Inteligente y Sostenible, que reúne en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital a medio centenar de ciudades y municipios españoles, y a más de 250 organismos tanto públicos como privados.

Además, un centenar de empresas presentará en la zona expositiva habilitada para tal fin productos y servicios punteros en materia de seguridad ciudadana, movilidad, inteligencia de datos, gestión de residuos, iniciativas para la descarbonización o herramientas para monitorizar las zonas de bajas emisiones, entre otros.

De forma paralela, se celebrará el «III Encuentro de Líderes Urbanos», con la participación de más de una treintena de munícipes que abordarán los hitos que marcarán la agenda de la nueva legislatura en materia de gestión inteligente y conectada. Miguel Ángel Romero es el presidente de Smart City Clúster, un organismo que cumple una década con más de 230 empresas en su seno, que emplean a más de 110.000 trabajadores.

El Smart City Cluster con sede en Málaga acaba de cumplir diez años de trayectoria. ¿Qué cifras rodean a esta primera década de vida?

Sin duda estamos viviendo un año muy especial. A día de hoy, representamos a más de 230 empresas, que emplean a más de 11.000 trabajadores y generan un volumen de facturación de 16.000 millones de euros. Son cifras que hablan por sí solas. Con todo, no estamos empeñados en crecer por crecer en número de empresas, sino que queremos que estén las que aporten valor tanto al clúster como al territorio.

¿Qué perfil de empresas se dan cita en su seno?

Pues tenemos grandes empresas públicas como Correos u otros gigantes como Endesa, Iberdrola o Telefónica, que conviven en perfecta sintonía con empresas de uno o dos trabajadores. Ese único empleado en muchas de esas empresas es un trabajador tan sumamente especializado en su área que puede aportar proyectos a cualquiera de las grandes empresas anteriormente mencionadas. No hay que olvidar que en España, a día de hoy, más del 90% de las empresas son pymes o micropymes.

¿Cuál es el denominador común de todas ellas?

Pues su equipo técnico y su capital humano, porque están integradas por personas muy buenas en sus áreas, en sus ámbitos, que detectan rápidamente las necesidades y, como conocen bien a sus socios, pueden ofrecer las soluciones más adecuadas.

Da la sensación de que esta primera década de vida ha pasado muy rápido…

Bueno, hemos experimentado un crecimiento humano del 150% en los últimos tres años y hemos generado unos 30 millones de euros para nuestros socios en este último período… Las cifras hablan por sí solas y, como buen matemático que soy, me gusta siempre tenerlas presente.

Conjugáis empresas públicas con empresas privadas… ¿Es buena la relación entre ambos ámbitos?

La colaboración público-privada es más que necesaria, especialmente en materia de financiación obviamente.

El clúster nació en Málaga, tiene su seno en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), pero podríamos decir a día de hoy que es todo un referente a nivel nacional…

Sin duda alguna. Nacimos como clúster andaluz, pero a día de hoy tenemos presencia en todo el territorio nacional y tenemos de hecho más miembros en la propia junta directiva fuera de Andalucía que dentro.

¿Cuáles son los grandes retos y desafíos a los que se enfrenta a el ámbito de la movilidad?

Se está viendo en las ciudades…Ahora todo el mundo quiere un centro peatonalizado…y cada vez será más raro ver circular coches. Se habla mucho de electrificación, de si serán o no autónomos los coches… Lo cierto es que a buen seguro el día de mañana nuestros hijos tendrán coches de alquiler. De aquí a unos años, ir de Málaga a Granada y que uno vaya no conduciendo sino leyendo el periódico sentado en la parte de atrás será una realidad. No obstante, queda mucho por hacer y mucho en lo que avanzar, porque la realidad de hoy en día avanza mucho más rápido que nosotros.