Moreno avisa de que "se está perpetrando" un cambio de modelo de Estado: "No vamos a ser iguales"

Juanma Moreno ha alertado hoy a los andaluces de que durante este verano, en plenas vacaciones, se está "perpetrando" un cambio en el "modelo de Estado" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que provocará que los españoles "dejen de ser iguales".

El presidente de la Junta de Andalucía asegura que la situación de España es "inédita". "Vamos a volver en septiembre con un cambio de modelo de Estado" porque se está aprobando pasar de un modelo consensuado por todos los españoles a otro confederal y asimétrico", en el que "no vamos a ser iguales".

"Nos fuimos en junio teniendo un principio de igualdad y vamos a volver con españoles que tendrán más privilegios, más recursos para tener progreso y libertad; y otros vamos a tener menos", ha asegurado en Mijas, con motivo de un acto en el que ha hecho balance sobre el plan contra los incendios de este verano. La considerada "enésima concesión" de Pedro Sánchez al independentismo "no es ni más ni menos que cargarse de un plumazo el principio de igualdad y de solidaridad" que rige la Constitución de 1978. Como ejemplo, ha señalado que equivaldría a que a partir de ahora el IRPF no sea proporcional: "Los que tienen menos van a pagar más y viceversa". Y ha hecho otro paralelismo a nivel europeo con lo que supondría la independencia fiscal para Cataluña: "Es como si Alemania dijera que no contribuye a los fondos de cohesión porque no le interesa".

El presidente andaluz ha dicho que está "absolutamente de acuerdo" con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, para que "actuemos de manera coordinada", y comparte con él que "tenemos que evitar la bilateralidad que está buscando el Estado" en esta materia de la financiación, ya que "esto es un tema de España y del conjunto de los españoles a través de sus comunidades autónomas", por lo que requiere de "un debate con todos los españoles, no un debate singular" como, según Moreno, "pretende" Pedro Sánchez "con reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas".

Además, ha subrayado que, con "la decisión que ha tomado" el jefe del Ejecutivo central, "la comunidad más perjudicada es Andalucía", y al respecto ha avisado a Pedro Sánchez de que el Gobierno andaluz, que "representa a casi nueve millones de personas, va a dar la batalla democrática, institucional, jurídica, política y social no sólo por Andalucía y los andaluces, sino por el conjunto de nuestro país, para que en España no haya españoles de primera y de segunda en función de donde vivan".

Asimismo, Moreno ha señalado a Sánchez que "los andaluces no olvidan". "Si él cree que los andaluces olvidamos, que los andaluces somos tontos, que haciendo este tipo de negociación en pleno verano por la puerta de atrás, sin luz y taquígrafos, lo vamos a olvidar, está muy equivocado", ha advertido el presidente de la Junta para agregar que los andaluces salieron a las calles "en la década de los 70 a dar la cara para que hubiera café para todos, para que todos estuviéramos cubiertos por la manta, para que los españoles fuéramos iguales", y los andaluces "volveremos a salir para reivindicar exactamente lo mismo en el siglo XXI" si por parte del Gobierno no se da "marcha atrás" en esta cuestión.

A la pregunta de si el Gobierno andaluz podría proponer "algún tipo de movilización" de los andaluces frente a esa financiación singular para Cataluña, Moreno ha respondido que "puede ser perfectamente".

Ha agregado que "hay un malestar en Andalucía, un malestar general, incluso en dirigentes socialistas, porque esto es un ataque directo a nuestra tierra", frente a lo que "nosotros tendremos que reaccionar y vamos a reaccionar", ha avisado antes de matizar que desde la Junta "vamos a actuar como siempre lo hacemos, dialogando e intentando llegar a acuerdos".

Además, ha incidido en pedir a Pedro Sánchez "que dé marcha atrás en esa ruptura de la solidaridad y de la igualdad entre los españoles", y en remarcar que "vamos a defender esa igualdad como lo hemos hecho hasta ahora, con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, incluido también la movilización social", ha remachado.

CRÍTICAS A MARÍA JESÚS MONTERO

Tras criticar que Pedro Sánchez "cede permanentemente al chantaje independentista por aguantar un mes más, un año más en el poder, y que está desangrando las costuras de España y, de manera muy especial, está atacando de una manera directa a Andalucía", el también líder del PP-A ha señalado además que lo que más le "hiere" es que "quien sella su firma, quien al final pone el sello de darle esa independencia fiscal" a Cataluña y de "romper la solidaridad, es una andaluza", en referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defendió "justamente lo contrario en el Parlamento de Andalucía durante años", en su etapa como consejera del ramo, según ha agregado.

En esa línea, el presidente andaluz ha sostenido que, "cuando una comunidad de ocho millones de habitantes como Cataluña, por la puerta de atrás, sin ningún debate con el resto de comunidades autónomas, se sale del cuerpo de solidaridad, eso ya hace inviable que haya solidaridad", y se produce así "una condena a que los más ricos sean más ricos, las comunidades más ricas sean más ricas, porque van a tener más recursos en la sanidad, en la educación, más para el empleo, y las más pobres seamos más pobres".

"Es tan sencillo como eso: ellos (los catalanes) van a tener más dinero porque no lo van a compartir con el resto, y nosotros vamos a tener menos dinero", ha asegurado Juanma Moreno antes de sentenciar que "eso es inviable en un Estado moderno, y sobre todo es inviable para el Partido Socialista".

Al hilo, el presidente andaluz ha preguntado "dónde está Sánchez, que no ha abierto la boca a pesar de la vergüenza que hemos pasado todos los españoles con la fuga de (Carles) Puigdemont", y "dónde está el socialismo en Andalucía". "¿Dónde están aquellos que defendían la solidaridad, la igualdad; dónde está ese discurso que nos gustaba incluso a una parte, aunque no votáramos al PSOE?", ha seguido preguntando Juanma Moreno antes de responder él mismo que "ha desaparecido".

Desde esa premisa, el presidente de la Junta ha concluido sosteniendo que, "hoy, el único partido que defiende la solidaridad y la igualdad y la defensa entre los ricos y la redistribución de riqueza, curiosamente, es el PP". "Los que defendemos que se redistribuya la riqueza en España es el PP. Fíjese el 'sanchismo' hasta dónde ha llegado", ha finalizado comentando Juanma Moreno.