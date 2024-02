Moreno modificará el decreto de simplificación para que no afecte al pacto por Doñana

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que están dispuestos a sentarse con el Gobierno para modificar el artículo sobre suelos forestales del decreto de simplificación y ha confirmado que el jueves se celebrará en Sevilla la reunión prevista con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre sequía.

Moreno y Ribera hablaron ayer lunes por teléfono, tras la polémica por la supuesta declaración de suelos forestales como cultivables, que ha hecho tambalearse el acuerdo para salvaguardar Doñana que firmaron en noviembre ambas administraciones.

El también líder del PP de Andalucía ha dicho a los periodistas, a su llegada al comité ejecutivo nacional del partido, que tienen "plena voluntad de acuerdo" con el Gobierno y que el interés general "prima por encima de cualquier cosa", por lo que no van a tardar "ni diez minutos" en ponerse de acuerdo para que no haya problemas, ni con Doñana ni con el agua.

"Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, queremos el interés general", ha afirmado Moreno, quien ha dicho que están dispuestos a sentarse con el Ministerio para que les digan "qué no les gusta y modificarlo", para hacer "que ellos se sientan a gusto" con la interpretación del artículo en cuestión.

Ha explicado que "no pasa absolutamente nada" con ese artículo y que el Ministerio ha "interpretado" que hay "alguna causa que podría revertir la situación de los suelos", pero la Junta "no está de acuerdo".

Moreno ha agregado que lo ocurrido es que "la representante del Gobierno" hace "una interpretación de un decreto que tiene 500 hojas y que afecta a todas las consejerías, y que es para el conjunto de Andalucía".