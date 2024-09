Moreno da un portazo a Espadas desde China

El curso político arranca fuerte. La vía del diálogo tan pregonada por el Gobierno andaluz, a la que ha recurrido por la vía epistolar Juan Espadas, queda descartada para abordar una posición mayoritaria sobre el modelo de financiación por el que apueste Andalucía en el futuro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio un portazo al líder de la oposición desde China, donde permanecerá de viaje institucional hasta el día 5 de septiembre, al entender que el secretario general de los socialistas andaluces pretende tenderle una «trampa» con un sobrecoste de 30.000 millones de euros para la comunidad.

Moreno plantea como primer requisito para negociar con Espadas que éste abandone el servilismo que le caracteriza con Pedro Sánchez y pida al presidente del Gobierno que «rompa el acuerdo de privilegios con los independentistas catalanes». «A partir de ahí podemos sentarnos y hablar», zanjó. El jefe del ejecutivo andaluz respondió así a través de Canal Sur Radio –el viernes pasado este diario solicitó en San Telmo conocer si atendería la petición recibida sin obtener respuesta– y durante su intervención criticó los «bandazos» deEspadas en materia de financiación que lo han convertido en una «mala sucursal del sanchismo».

Detrás de la petición del PSOE-A, Moreno ve una estrategia política para «blanquear», porque «nosotros no tenemos ni la renta de Cataluña ni el sistema de financiación de Cataluña ni las infraestructuras de Cataluña y Espadas quiere que me nivele con Cataluña para perder 30.000 millones, por ahí no voy a pasar en una trampa absurda que no tiene ningún sentido».

«Cualquier estado moderno se define como garante de redistribución de riqueza, de manera que los ciudadanos que más renta tienen en un territorio colaboran con los ciudadanos que menos renta tienen en ese territorio, es lo que hace la Unión Europea dentro del territorio –continuó–, de forma que Alemania, que es más potente, colabora con España para que España tenga más renta pero todo esto que se construyó en el 78, fruto del consenso, ha sido destruido unilateralmente por un pacto del señor Sánchez con los independentistas que supone que Cataluña, a partir de ahora, tiene independencia fiscal y no contribuye a la solidaridad del resto del territorio con Andalucía como gran derrotada de toda esta maniobra».

Moreno ve una clara «traición» en la actitud de dirigentes del PSOE como la vicepresidente María Jesús Montero o el propio Juan Espadas, cuando el propio Josep Borrel, Fernández Vara, Susana Díaz o federaciones socialistas como Aragón han alzado la voz. En el PSOE-A «nadie ha abierto la boca», lamentó Moreno para quien «la oficialidad del Partido Socialista» provoca que «sean incapaces de decir que es injusto para nuestra tierra».

Los dirigentes socialistas afearon a Moreno su posicionamiento, empezando por el propio Espadas. «Abandone actitudes soberbias y deje de crispar el ambiente», respondió a través de las redes sociales, al oír que el Gobierno andaluz no descarte movilizar a la ciudadanía en las calles andaluzas con el pacto catalán. «Léase la carta y verá que no hay trampa ni cartón; no fabule sobre mis intenciones», le replicó el líder del PSOE-A, recordándole que se define como un líder «moderado y respetuoso con la oposición».

Otro representante del Gobierno andaluz, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, cargó también con dureza contra el ejecutivo de Sánchez y el «cupo catalán» que significará pasar del «café para todos» al «café» para unos y al «champán y el caviar» para otros. Mañana, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá en el Senado para explicar la «financiación singular» para Cataluña pactada con ERC. Para Sanz, Montero no quiere que ese acuerdo se conozca «a fondo», porque su eje principal «supone una verdadera traición a Andalucía», que viene además de una ministra que es andaluza.

«Lo más preocupante del acuerdo de financiación singular para Cataluña es que pretende dejar atrás, castigar y coartar, impedir y frenar el desarrollo de Andalucía», según Sanz. Y, a su juicio, que Juan Espadas lo «respalde» quizá sea porque espera como «premio» un ministerio.

La Junta asegura la «inconstitucionalidad» del acuerdo e insiste en que Andalucía va a rechazarlo «con todas sus fuerzas institucionales, políticas y jurídicas», al romper «el principio de solidaridad interterritorial y el de igualdad de oportunidades».