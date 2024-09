Moreno se reafirma: diálogo, sí; subastas, no

«Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, a hacerlo con el presidente del Gobierno dentro del respeto institucional». Con una salvedad, sería para «hablar de lo que nos importa a los andaluces y los españoles: la igualdad y la solidaridad». El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno trazó otras líneas rojas en caso de poder sentarse con Pedro Sánchez: Primero, «no entrar en ninguna subasta», en alusión a contrapartidas para contrarrestar la infrafinanciación de Andalucía; segundo, no se prestará a «blanquear las cesiones al independentismo catalán». Moreno defendió el cónclave de los dirigentes autonómicos populares impulsado por Núñez Feijóo. Y recordó que «gestionamos los intereses del 70% de los españoles», algo que obliga a buscar «una posición común sobre el interés general de los españoles».

El líder andaluz viene alertando de un «cambio por la puerta de atrás del modelo de las autonomías consagrado por la Constitución y refrendado por los españoles», simplemente por el «interés» de la «supervivencia política» de Pedro Sánchez «por encima de españoles»». Lo siguiente, a juicio de Moreno, será que atender «la larga y vieja reivindicación de los independentistas para construir las estructuras de desconexión».

«Sánchez aspira a que en España haya ciudadanos de primera y segunda –continuó–; aspira a una España confederal con privilegios, donde las comunidades más ricas quedan por encima de las comunidades con menos recursos per cápita». Andalucía reclama «de manera inmediata» la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, algo que viene haciendo desde hace un año. Para Moreno «el Partido Popular es el único partido que defiende la España de las autonomías». Y concluyó alertando de que es «inasumible, insoportable» que un partido como el PSOE abandone «principios como solidaridad, la igualdad para resdistribución» de recursos entre los españoles: «Los intereses de Sánchez apagarán la voz del resto de dirigentes socialistas».

Por su pate, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, respondió a Moreno que detalle su propuesta en financiación autonómica. «Feijóo dice una cosa y usted otra; no me queda claro si quiere usted llegar a un acuerdo o no con el Gobierno de España para la financiación de Andalucía», señaló en una publicación en la red social X.

El también portavoz del PSOE en el Senado se mostró «ávido por conocer» la propuesta de Andalucía ante la revisión del modelo de financiación, antes de recordar al presidente de la Junta que «su obligación es compartirla ante en el Parlamento de Andalucía» y seguidamente invocó «la reunión que le he pedido». «Si es así, sobran las descalificaciones y falta su propuesta», argumentó.

Según el PP-A, Andalucía, Galicia y Canarias son las comunidades autónomas «más dañadas por el pacto fiscal catalán». «Esta es la ruptura de la solidaridad y la igualdad entre españoles que está realizando Sánchez», añaden.

Mientras tanto, desde el PSOE-A se centran en descalificar al presidente de la Junta por el funcionamiento de una servicios público infrafinanciados: «Inhumano», «mentiroso», «incapaz y tramposo». Al mismo tiempo, aseguran que «la financiación singular de Cataluña no afecta a Andalucía» y que «el relato de Moreno es falso. Lo hace para no dar cuentas sobre su gestión en Andalucía».