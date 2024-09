El olivar de Cádiz encara su «momento crítico»

Tras campañas como la de la almendra (el campo gaditano sigue apostando por la diversificación de cultivos), en unas semanas se prevé que se ponga en marcha la recolección de la aceituna, uno de los cultivos más significativos de la provincia y punto de partida para la elaboración de los exquisitos aceites de la Denominación de Origen Sierra de Cádiz.

Una campaña que vendrá marcada por una recolección que, en gran medida, se desarrollará en olivares de montaña y que afectará a los municipios de Algodonales, Olvera, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Puerto Serrano, Alcalá del Valle, Torre Alháquime y Zahara de la Sierra. «Este año, si lo comparamos con los dos últimos, que han sido catastróficos a nivel general, sí se ha dado una mediana floración y se observa que ha cuajado más aceituna que en las campañas anteriores».

Antonio Bejarano, gerente de la Cooperativa de Los Remedios (Olvera), explica que «el fruto cuenta con una mayor posibilidad de llegar a término, cosa que, como digo, no ocurrió en las últimas dos campañas».

«Tenemos más fruto, pero en nuestra contra juega que agosto ha sido muy malo en cuanto a temperaturas y que septiembre, que parecía que nos iba a traer lluvias, aún no lo ha hecho», con lo que todo dependerá de lo que, en términos de lluvia, ocurra en lo que resta de mes y octubre, «periodo que podemos catalogar de crítico». Y es que en dicho lapso de tiempo es cuando «la aceituna pone la grasa, cuando se forma el aceite. De modo que si no llueve, no se producirá ese aceite y, por tanto, el rendimiento será muy bajo».

Con este escenario, Antonio Bejarano augura que, «en nuestra comarca y cooperativa, calculamos que vamos a tener una campaña algo menor que la del año pasado o igual». «Hablamos de una cosecha mediana que, eso sí, variará en una u otra dirección dependiendo de la aparición de las lluvias».

Pendientes del cielo, la cooperativa olvereña, gran productora de aceite de la provincia de Cádiz, prevé abrir su almazara «en el momento en el que veamos que la aceituna cuente con esa preciada grasa. Normalmente, en Los Remedios hacemos una apuesta por la recolección temprana, por regla general a primeros de octubre». El objetivo, subraya, «no es otro que buscar esos primeros aceites de mayor calidad». De que las lluvias acompañen y, por tanto, la producción sea mayor, dependerán los precios del aceite de oliva de esta temporada.

«Hay una realidad de partida y es que los precios han ido cediendo en los últimos meses. Esto, en gran medida, ha sucedido porque los mercados ya descuentan lo que va a pasar», es decir esperan una mayor producción. «No obstante, la tendencia real de los precios del aceite de oliva no se podrá conocer hasta que termine la campaña, que, a nivel general, será en noviembre». «Lo que es indiscutible», asegura, «es que a nadie le interesa que los precios sean elevados. Nosotros, los agricultores, no queremos que valga diez euros el litro, pero tampoco dos. Hay que buscar un equilibrio entre la rentabilidad del agricultor y las posibilidades del consumidor».