Parece Grecia, pero estas espectaculares calas están en la costa oriental de Andalucía

Las calas, los acantilados y los cortados del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar son uno de los principales atractivos turísticos del destino 'Costa de Almería', con un gran valor medioambiental, especialmente en lo referente a los fondos marinos.

Cala Rajá es quizás una de las playas más alejada de un núcleo urbano, se encuentra a mitad de camino entre la barriada de Cabo de Gata y la población de San José.

La ubicación de esta pequeña cala, de poco mas de 120 metros de longitud, es privilegiada pues se encuentra entre la zona de especial protección marina de la Punta de Cabo de Gata y el Cerro del Vela Blanca, zona de especial protección terrestre, muy destacable es la vegetación de alrededor de esta cala, donde podemos observar la flora típica de Cabo de Gata.

La cala está situada entre acantilados que la protegen totalmente del molesto viento de Levante que tan a menudo azota esta zona del litoral. La arena es muy fina y agradable, la entrada al agua es suave y progresiva, a ambos lados la playa termina por formaciones rocosas constituidas por dunas fósiles, oolitos. Desde Cala Rajá puede observarse el arrecife del Dedo, llamado por algunos El Dedo de Dios. Por la parte izquierda de Cala Rajá pude subirse la ladera para observar de cerca este curioso arrecife, también tendremos una hermosa vista de la Cala de la Punta Negra, que es inaccesible desde tierra, y del cerro de Vela Blanca presidido por su torre de vigilancia y el repetidor.

El acceso a esta playa no es fácil, por lo que no se aconseja ir excesivamente cargado , aunque sí que debemos llevarnos bebida y comida, ya que no hay ningún puesto de venta cercano. A Cala Rajá se llega desde la carretera que sale del Faro de Cabo de Gata y que lleva al cerro de Vela Blanca, ALP-882, hasta encontrar un cartel informativo de la cala. Aquí hay un pequeño aparcamiento para coches, sino podemos seguir con nuestro vehículo por la pista de tierra que baja hacia la cala durante 300 metros, al final hay otro pequeño aparcamiento. La baja a la playa es un poco complicada, sino llevamos un calzado apropiado podemos resbalar. Son unos 150 metros de bajada y debemos salvar un desnivel de unos 20 metros de altura, por lo que en ocasiones es empinada la bajada.Playas tranquilas

El esfuerzo para llegar a esta cala es recompensado por una arena muy agradable y un agua transparente y muy clara. Esta zona no está lejos de las praderas de posidonia que existen unas millas al interior del mar, por lo que es una zona con muchos pescado ideal para practicar snorquel o buceo a pulmón.