«En peligro total» la recuperación del dinero del "caso ERE"

Como en la fábula de Monterroso, «cuando despertó» la revisión del «caso ERE» el «dinosaurio» de la crispación política «todavía estaba allí». Los movimientos del Constitucional, con el desmontaje de facto de la prevaricación primero y de la malversación ahora de la pieza del «procedimiento político» de la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de la Junta durante los gobiernos socialistas, ha devuelto la contienda política a la casilla de salida de la confrontación. Mientras el actual Gobierno andaluz subraya que «sin malversación será más difícil recuperar el dinero de los ERE», los partidos se dedican frases gruesas. El PSOE directamente ha pasado a la ofensiva y llama a Juanma Moreno el «jefe de la banda» que promovió «una cacería para llegar al poder a lomos de la ultraderecha». En lo más álgido del «caso ERE», Juanma Moreno estaba en Madrid y la sustitución de Arenas como líder del PP-A era una quimera, más aún cuando era el principal favorito para ganar las elecciones en 2012, como de hecho sucedió pero un pacto de PSOE con IU evitó que llegara a la Presidencia. Por aquel entonces, Abascal daba mítines en lo alto de un banco en Sevilla para cuatro simpatizantes. El PSOE, en palabras la portavoz parlamentaria Ángeles Férriz, también habló de «montaje» y aludió a la llegada ilegítima al poder de los populares. El PP censura que el Gobierno use al TC para borrar el historial delictivo del PSOE. Jueces para la Democracia pide prudencia y que no deslegitimen al órgano judicial.

El PSOE ha pasado directamente al ataque y se presenta como víctima de un montaje judicial, con la imagen de sus ex altos cargos –a los que durante década y media dio la espalda públicamente– saliendo de prisión. El PSOE andaluz está recopilando información para presentar una denuncia por calumnias contra PP y Vox. En el segundo caso también por un presunto delito de odio. Fuentes de la dirección del PSOE andaluz señalaron que las denuncias serán contra los partidos y no contra personas particulares, aunque no hay una decisión firme todavía. Previamente se anunció una querella contra el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, por señalar que el socialismo, con el fraude de los ERE, «arrastró durante décadas el nombre de Andalucía». El líder del PSOE-A, Juan Espadas, exigió al PP «que deje su escalada de deslegitimar al Constitucional» y de llamar «golfos y ladrones» a los socialistas. Para Espadas, se ha zanjado «la teoría del complot» en los ERE. El PSOE-A vuelve al punto de partida de la teoría de «los cuatro golfos» como responsables del fraude.

El PP insiste en que se trata del «mayor caso de corrupción» de la historia de la España democrática, recordando la cifra que recoge las sentencias de 679 millones. La Junta ha recuperado 27 millones de los 62 que, según la justicia y el Tribunal de Cuentas, deben ser devueltos. Reclama otros 135 millones en las 134 piezas pendientes, lo que se eleva a cerca de 200 millones (197). «Si ahora se deja fuera la malversación, con toda probabilidad se corre el riesgo» de no poder recuperar» los fondos, señaló la consejera de Hacienda, Carolina España. «Se pone en peligro total» recuperar el dinero, señaló el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que añadió que «si el PSOE está orgulloso de los ERE es que están dispuestos a volverlo a hacer». El Gobierno andaluz considera que las decisiones del Constitucional ahondan en el «descrédito absoluto» de las instituciones y apunta a una «injerencia clarísima» del Ejecutivo central, en palabras del portavoz, Ramón Fernández-Pacheco. Con la exoneración del delito de malversación está en peligro la recuperación del dinero de los parados andaluces usados para otros fines, ahondó también Antonio Sanz.

«El PSOE dice que las urnas en Andalucía no son legítimas. Por eso tejieron una red clientelar, porque no creen en los andaluces. Si vuelven a gobernar, volverán a hacerlo», señaló el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. «Los socialistas nunca cuestionaremos el voto de los andaluces, ni de los españoles. Lo ilegítimo es el montaje y la cacería política que ayudó a que Juanma Moreno fuera presidente. Como también lo es que cuestionéis la justicia cuando no la manipuláis. Vuestra indecencia sí pasará a la historia», contestó Férriz. El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, criticó la «actitud delirante» del PSOE y los intentos de «reescribir la historia» de los ERE como pasó con el Procés.

Del «respeto al Estado de Derecho» a «la sublimación del escándalo»

El secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación hispalense, Javier Fernández, exigió a los dirigentes del PP que «acaten las decisiones del Tribunal Constitucional y que ayuden a restituir como demócratas el honor de personas inocentes», al tiempo que les pidió que «decidan si respetan o no el Estado Derecho». «Ya hemos comprobado que el partido de Feijóo y Juanma Moreno sólo acatan y respetan las decisiones judiciales si coinciden con sus planteamientos», apostilló. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, calificó de «vergonzoso y denigrante» el «ataque» del PP al Constitucional. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, avisó que la revisión de los ERE por el TC hace que la sociedad tenga «dudas» sobre la labor judicial. Para Vox:, los andaluces son las «verdaderas víctimas» del fraude y para Adelante «en los ERE se usó dinero público de modo ilegal para pagar la paz social. Por Andalucía instó al Gobierno andaluz a «asumir y acatar» las decisiones judiciales. El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, ve las últimas decisiones del TC sobre los ERE como la «sublimación del escándalo».