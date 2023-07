Pescadores de Barbate: "No queremos limosnas"

Transcurridas apenas 12 horas desde que los pescadores de Conil de la Frontera y Barbate sacarán en procesión a su patrona, la Virgen del Carmen, se reunieron de nuevo, esta vez, para lanzar un SOS ante la «situación límite» en la que se encuentran tras el fin del acuerdo con Marruecos que les impide faenar en sus aguas.

«Llevo 21 años trabajando en el sector, soy hija de pescador y no recuerdo inviernos como los que nos ha tocado sufrir en los últimos cuatro años ni situaciones tan límites como la actual», comentaba ayer Jacinta Ramírez en un escenario, la lonja de Barbate, en el que 200 pescadores y familiares alzaban la voz bajo con los lemas como «En defensa del sector pesquero», «¡Gobierno actúa!», «Nos falta pan, nos sobran algas», «¡Queremos trabajo, no limosnas!» o «La UE nos mata».

«La mar le dio a mi padre la posibilidad de sacar adelante a sus cinco hijos y yo pretendo hacer lo mismo, pero mucho me temo que, de seguir así, mis dos hijos no van a correr la misma suerte», apuntaba Jacinta. Agarrada a una pancarta en la que se leía «En defensa del sector pesquero», esta mujer reflejaba en su rostro la desesperación que atraviesa un gremio que, aunque acostumbrado a las tormentas, sufre una de las peores épocas que se recuerda.

«No solo nos toca hacer frente a la fuerte presión e incertidumbre de los precios. También estamos sufriendo la invasión creciente de las algas, la bajada de las capturas, el desplazamiento por distintos motivos asociados al cambio climático de algunas especies o la voraz presencia de los atunes», señalaba Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72).

Factores que «nos colocan en una situación agónica» y que «nos llevan a reclamar la atención política y administrativa de los políticos». «Reclamamos la toma en serio del problema y la existencia de compromisos firmados, especialmente en estas elecciones, para dar solución a los dos puertos». Además, añadía, «queremos soluciones fiables y factibles frente al declive de la actividad».

Según denuncia Fernández, la situación «ha sobrepasado todos los límites y no vamos a esperar más». «Exigimos más que nunca la atención real que no se nos ha prestado en estos últimos años, nos negamos a soluciones que tengan que esperar a posibles gestiones y a ayudas que, como se ha visto, solo pueden cobrar cuatro barcos», apostillaba y avisaba: «Nuestras familias no pueden esperar más, no hay vuelta atrás para quienes pretenden gobernar».

«No se trata de algo menor», destacaba José Manuel Dávila Dávila, representante en Andalucía de la Federación Española de Pesca Artesanal. «En esta lonja en la que estamos, en las últimas semanas ha habido días en los que no se ha puesto a la venta ni una sola caja de pescado», subrayando que, «aunque pueda parecer lo contrario, esta situación no solo afecta a los pescadores, en torno a 300 de unos 70 barcos, también repercute en exportadores, transportistas, y otros colectivos». Tal es la envergadura del problema que no dudaba en señalar que, «si se abriese y se comenzará a pagar por los desguaces de barcos como se hizo en su momento, íbamos a quedar muy poquitos».

El representante de la Federación Española de Pesca insistía en que «nosotros no queremos limosnas, se trata de seguir viviendo de nuestro trabajo, por eso estamos reivindicando el tema del atún rojo, porque hay muchos ejemplares».

En cuanto al acuerdo no renovado ni prorrogado entre la UE y Marruecos, Tomás Pacheco, presidente de la Cofradía de Pescadores de Barbate y presidente de la Asociación de Empresarios Pesqueros, lamentaba que, pese no existir aún una sentencia firme del Tribunal de Justicia de la UE, ni siquiera «se haya planteado su prórroga». Situación que, destacaba, «se agrava aún más si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los barcos afectados por esta no renovación del acuerdo,14 barcos y 300 familias, no se va a poder beneficiar por las ayudas articuladas por la Secretaria General de Pesca, que ha calificado esta situación de parada temporal y no de fuerza mayor».

la concentración también asistió Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, que demandaba que «tiene que haber una compensación por los efectos de todas las situaciones», subrayando que "la pesca artesanal es la más sostenible, la que genera más empleo y más economía local alrededor de sí misma».