El PSOE andaluz anticipa una campaña contra el rechazo a la quita

Semana clave para la quita de deuda ante la cita en el Ministerio de Hacienda, con la ministra Montero en su doble papel de negociadora y líder de la oposición a Juanma Moreno. Mientras que el Gobierno andaluz insiste por carta en la reforma del modelo de financiación, el PSOE de Andalucía anticipó una campaña informativa para criticar el rechazo. El portavoz del PSOE andaluz, Paco Cuenca, habló de una «cumbre trascendental» entre la vicepresidenta Montero y el presidente andaluz, algo que la Junta desmintió llevando a los socialistas a reconocer que se trató de un malentendido, ya que lo que sí habrá será una videoconferencia entre técnicos. La partida política de la quita de deuda se dirime en dos vertientes: los detalles y el relato.

El Gobierno andaluz va al detalle y pidió por carta al Ministerio de Hacienda que presente una reforma del sistema de financiación autonómica, ya que la condonación de la deuda «solo se la han pedido sus socios independentistas» y «no resuelve el problema» porque no llega financiación a las comunidades, en palabras de la consejera del ramo y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. La última sesión de control al presidente andaluz en el Parlamento de Andalucía ya dejó cierto viso de ambiente preelectoral. El PSOE-A, en la batalla del relato, instó a Moreno a «rectificar» sobre la quita de deuda y no traicionar a Andalucía.

Carolina España visita las instalaciones de IC Grupo Álex Zea Europa Press

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos explicó, tras un acto en Antequera (Málaga), que en la carta al Ministerio se explica que «no tiene sentido hacer una reasignación de pasivos contables que no supone ingresos adicionales para nuestra comunidad autónoma». «No vamos a ser cómplices de las cesiones que se le hacen permanentemente al independentismo, porque esto es una concesión y un compromiso que se le hizo a Esquerra Republicana para que apoyara la investidura del presidente del Gobierno», señaló Carolina España. La portavoz andaluza insistió en que desde la Junta no se entiende el Ejecutivo nacional haga una propuesta de condonación y no haga una propuesta de reforma del sistema de financiación, «porque con la condonación únicamente mejoraría algo la solvencia financiera de las comunidades autónomas, que no es el caso de Andalucía, Andalucía tiene una solvencia financiera bastante elevada que les permite salir a los mercados, no dependemos de la financiación del gobierno de España, a nosotros las entidades financieras nos prestan, cosa que no ocurre con el resto de comunidades autónomas». La Junta quiere «euros, contantes y sonantes, dinero para poder financiar los servicios públicos cuya competencia es de las comunidades autónomas: la sanidad, la educación y la dependencia». El último sistema de financiación, indicó España, «es lesivo con Andalucía, y Andalucía pierde cada año 1.522 millones de euros, cada año recibimos 1.522 millones de euros menos que la media de comunidades autónomas, por lo tanto pedimos lo mismo que se pedía cuando la señora actualmente ministra era consejera en Andalucía, pedimos que se reforme el sistema y pedimos un fondo transitorio que compense la infrafinanciación de Andalucía». La consejera se refirió a la reunión técnica de mañana para analizar la condonación de la deuda, recordando que la ministra Montero «cuando tiene que negociar algo con el independentismo ella se jacta de que negocia ella, sin embargo, en este caso mandan a los técnicos a reunirse con las comunidades autónomas». España pidió también a también la líder del PSOE-A «que sea coherente con lo que ella misma pedía cuando era consejera y que por lo tanto atienda las necesidades de Andalucía. A Andalucía no le sirve la condonación, Andalucía necesita una reforma del sistema». «Ahora mismo Andalucía está agraviada, Andalucía está maltratada, Andalucía está atacada por un Gobierno que no es capaz de cumplir lo mismo que aprobó en el año 2018, reforma del sistema de financiación y fondo transitorio de nivelación», señaló la portavoz andaluza.

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca La Razón La Razón

Por su parte, el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, defendió los beneficios de la condonación de la deuda en ayuntamientos y diputaciones y alertó de la situación de la sanidad, la educación o la dependencia. «Moreno Bonilla puede aceptar la quita de los 19.000 millones blindando los servicios públicos o traicionar a Andalucía bajo las órdenes de Feijóo», señaló Cuenca. Los socialistas señalaron que pondrán «el foco en lo esencial y en trabajar en todo el territorio» con una iniciativa en los ayuntamientos y diputaciones sobre la quita de la deuda y los beneficios que supondría para la población. Con esta campaña se busca poner «rostro» a «lo que significaría» que la Junta aceptara la «condonación» de deuda.