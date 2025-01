«Que se dejen de excusas y peleen por la pesca de arrastre»

El año comenzó de la peor manera para la flota pesquera de arrastre andaluza, con paro indefinido por el descontento ante la nueva reducción de capturas a 27 días y la ausencia de apoyos gubernamentales para resolver la situación de un sector con «las manos atadas». El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, denunció la «falta de voluntad política para conseguir que podamos mantener, al menos, los días de faena actuales», ya que el «Ministerio de Agricultura no puede contentarse con las medidas compensatorias con la excusa de que son decisiones de Bruselas, porque somos españoles y desde aquí tenemos que poner barreras a unos reglamentos que nos condenan a la desaparición».

Y es que el nuevo acuerdo pesquero deja «en el aire 17.000 puestos de trabajo en Andalucía», según una Federación que considera «inalcanzables» en un plazo de tiempo razonable las modificaciones en las redes y sistemas a los que obliga Europa para recuperar jornadas de trabajo reducidas drásticamente. «Es un cambio de malla mucho más amplio, conllevando pérdida de pesquería y de beneficios para la empresa y el trabajador», apreció Gallart, indicando que «nos modifican también la época de vedas, por lo que cambian también completamente la planificación de las embarcaciones». «Debemos estar todos unidos», reclamó el presidente de FAAPE, explicando que el paro en la actividad estaba teniendo un «100% de seguimiento en Andalucía» y apoyos similares de las flotas de arrastre en otros puntos del litoral Mediterráneo español.

De esta forma, los pescadores no descartan incrementar las medidas de protesta, aunque continúan los contactos políticos en paralelo para articular posibles soluciones. Ahora la «incertidumbre» es la tónica general para trabajadores como Gaspar Jiménez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Garrucha, escuchando «informaciones contradictorias, como ocurrió el mes de diciembre», cuando «nos dijeron que se reducía la cuota de la gamba roja, luego que se cerraba el caladero en vísperas de la Navidad, después que ahora sí se puede pescar, más tarde que sí, pero te restan los días del año que viene...». «Es una vergüenza; están haciendo que nos peleemos entre los propios pescadores, porque ni ellos mismos saben de qué va la cosa», lamentó. «Nos quieren quitar de en medio y no lo vamos a consentir», aseguró Jiménez, indignado porque «con todas las medidas que ponen, te dejan 130 días, así que tenemos que perder todavía seis meses. No entienden que nosotros no queremos ayudas ni nada, nosotros lo que queremos es poder trabajar».

Sin embargo, la actividad pesquera no está reñida con la sostenibilidad medioambiental y todo el sector de arrastre coincide en su voluntad de preservar los caladeros. También en la recuperación que se está produciendo los últimos años, gracias a las adaptaciones realizadas y a la vista de los informes científicos que Bruselas no tiene en cuenta.

En este sentido, la eurodiputada del PP y presidenta del Comisión de Pesca, Carmen Crespo, trasladó el apoyo de su formación al sector en un encuentro celebrado en Almería y donde anunció que trabajará «para impulsar la modificación del reglamento plurianual de la pesca del Mediterráneo». La responsable popular pidió al Gobierno de España que «asuma el 100% de los cambios que tiene que realizar la flota para recuperar en 2025 los días de pesca del año pasado», recordando que el Ministerio «fracasó a la hora de conservar una minoría de bloqueo, que se le cayó con la salida de Francia, para frenar esta propuesta dañina a los intereses socioeconómicos españoles». «España llegó tarde a una negociación que debía haber empezado un año antes y no las semanas previas al Consejo, cuando ya estaba todo impulsado por el Comisario anterior, que ha sido el mayor enemigo del sector», valoró la eurodiputada, reconociendo que el actual comisario europeo, Costas Kadis, carece de «herramientas legales para echar atrás el reglamento actual aprobado a propuesta del propio Parlamento» y «por el Partido Socialista».

No obstante, Crespo anunció «avances importantísimos» para corregir la situación, teniendo en cuenta, precisamente, «que el impacto socioeconómico de estos acuerdos es muy dañino en determinadas zonas donde supone una actividad clave para la economía y el desarrollo social». En este sentido, convocó para «la celebración de este debate» la comisión de pesca que se va a celebrar «los días 27 y 28 de enero en Bruselas», ya que analizará «la decisión tomada y el reglamento adoptado, por lo que animo a los pescadores que lleven todas sus demandas a través de la Comisión de peticiones, conmigo como aval y para que Europa decida si el futuro pasa por la soberanía alimentaria y el apoyo a nuestros sectores productivos o, únicamente, por la importación de productos exteriores», sentenció Crespo.

Una reducción de pesca que pronto se sentirá en las pescaderías, como relató José Nadal, responsable de la lonja de Adra, donde «toda la gente, restaurantes y pescaderías están llamando para saber si va a haber pescado y no sé contestarles, porque la situación es muy compleja en estos momentos».