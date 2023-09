Rafel Escuredo, más cerca de Pedro Sánchez que de Felipe González

Rafael Escuredo no está de acuerdo con sus "referentes políticos", en clara alusión a Felipe González, que esta mañana se ha manifestado en Onda Cero en contra de las negociaciones del PSOE con el independentismo catalán y una posible amnistía.

En un mensaje en redes sociales, ha señalado que "yo me quedo con las nuevas generaciones de hombres y mujeres que quieren y necesitan muevan soluciones política a los viejos problemas de España".

Escuredo, que llegó a fundar un despacho laboralista en Sevilla, junto a Felipe González y otras personalidades políticas en ciernes, fue diputado tras las elecciones de 1977 y el 2 de junio de 1979 fue elegido presidente de la Junta de Andalucía, sustituyendo a Plácido Fernández Viagas. En 1982 ganó las primeras elecciones autonómicas y volvió a ser presidente, cargo que ocuparía hasta 1984.

También jugó un papel importante en el referéndum del 28 de febrero y defendió la equiparación de Andalucía con las comunidades autónomas consideradas "históricas".

Por su parte, el expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha pronunciado este martes en Onda Cero en contra de una amnistía a los implicados en el proceso independentista en Cataluña pues supondría reconcer que no cometieron ningún delito y que fue el régimen democrático español el que les culpabilizó "injustamente".

Así, ha indicado que la amnistía conllevaría el reconocimiento de que los encausados en el procés hicieron "lo correcto" y no cometieron "ningún delito y ni una falta siquiera". Por no hablar, ha apuntado, que llevaría a a asumir que "el sistema represor, no el Estado de Derecho" el que culpabilizó injustamente de haber llevado a cabo el 6 y 7 de septiembre de 2017 las leyes de desconexión fuera de la Constitución y de manera unilateral, ha señalado.

González también ha querido dejar claro que siente la responsabilidad de exponer su opinión pese a que desde su propio partido se le ha mandado callar, ha recordado las palabras de Sánchez en las que ha asegurado que todo se hará en el marco de la Constitución para subrayar que en ese marco no caben ni la amnistía ni la autodeterminación.

A su juicio, sí hay que superar el procés, pero para atraer a todos a un debate dentro de la Constitución.