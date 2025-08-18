Rescatado tras lanzarse al Guadalquivir en busca de su embarcación teledirigida

La Policía Local y la Guardia Civil de La Puebla del Río (Sevilla) han rescatado a un vecino de la localidad que se lanzó al río Guadalquivir en busca de un barco teledirigido que se escapó de su control, sin ser capaz de salir del río y perderse en la maleza. Según ha informado la Policía en sus redes sociales oficiales, dos jóvenes informaron a los agentes de que habían localizado unos enseres pertenecientes a un vecino de la localidad del que no se sabía nada desde por la mañana, tras haber salido tras su embarcación teledirigida.

Los policías se dirigieron al embarcadero municipal, y uno de los jóvenes manifestó que el desaparecido se encontraba en el pantalán con una embarcación teledirigida, y que, tras perderla río abajo entre la maleza, no dudó en tirarse al agua en su búsqueda. Al no salir y perderlo de vista durante un rato se preocuparon y llamaron a los servicios de emergencias, de modo que, se inició un dispositivo de búsqueda con la Guardia Civill, junto a vecino que también facilitó la localización de un embarcación que se echó al río para acoplarse a la búsqueda.

Los agentes escucharon unas voces de auxilio desde una zona de maleza, y pudieron llegar a donde estaba el desaparecido, en un lugar con zarzales de difícil acceso. Fue encontrado herido con magulladuras y picaduras de avispas, síntomas de agotamiento y deshidratación, debido al tiempo y el esfuerzo realizado para salvar su vida. Una vez evacuado de la zona fue trasladado hasta el centro sanitario más cercano para su valoración.