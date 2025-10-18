El SAS concluye este sábado los exámenes de su OEP con las pruebas para personal de servicios generales con 1.441 plazas

Los séptimos y últimos exámenes de la Oferta de Empleo Público (OEP) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrán lugar este sábado 18 de octubre con la realización de las pruebas para personal de servicios generales, que en total ha convocado 21.953 plazas, 1.441 para esta convocatoria.

En concreto, las pruebas que se realizarán serán para los puestos de peón, limpiador, personal de lavado y planchado, pinche, cocinero, técnico superior en alojamiento, personal oficial jardinero, costurero y peluquero. Además, se examinarán las personas aspirantes a obtener una plaza de monitor, telefonista, técnico medio en obras y albañilería, en acabados en construcción y en madera y mueble, técnico medio en equipos e instalaciones industriales (Tmeii), técnico especialista en electromedicina, así como ingeniero/a técnico y superior, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Esta nueva Oferta de Empleo Público suma las convocatorias correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, que contemplan más del de 21.953 plazas, más de mil para los exámenes de este sábado. Los exámenes se realizarán simultáneamente en 16 sedes en Sevilla y Granada.

Además, un total de 18.320 personas se han inscrito para participar en estos exámenes y en total, para todas las categorías de la Oferta de Empleo Público se han presentado cerca de 181.983 solicitudes. La nueva Oferta responde "no solo a la tasa de reposición, sino que se enmarca dentro de las medidas para la reducción de la temporalidad" contemplando plazas de nueva creación "desde el mismo momento de su reconocimiento como la previsión de jubilaciones por edad que se producirán durante la resolución del proceso".

La nueva Oferta de Empleo Público reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, distribuidas con un 7% para ser cubierto por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; 2% para personas que acrediten discapacidad intelectual y 1% para personas con enfermedad mental. En el caso de no cubrirse, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas y las plazas restantes se acumularán al cupo general libre en las respectivas convocatorias de acceso libre o promoción, según ha indicado la institución.