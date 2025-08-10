Avanzan las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla: estos son los nuevos cortes de tráfico

Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla supondrán la reducción a un carril por sentido en el cruce de Doctor Fedriani con Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, a la altura del Hospital Virgen Macarena, a partir de este lunes 11 de agosto.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda coordina con el Ayuntamiento un plan de movilidad para continuar con las obras sin que se corte totalmente la circulación en ninguna de las avenidas que llegan a él, que seguirá como hasta ahora.

La reducción de carriles se debe a la realización de catas y demolición del firme de la esquina de Dr. Fedriani con Dr. Marañón, para localizar las conducciones y servicios de la zona y así proceder en una fase posterior a su desvío para permitir la ejecución de las pantallas de la estación Virgen de Macarena.

El próximo 18 de agosto se iniciará además la ocupación de la franja de aparcamientos de la zona izquierda en Dr. Fedriani sentido hospital Virgen Macarena, manteniéndose un carril por sentido hasta la Ronda Urbana Norte para iniciar la demolición del firme para la ejecución de la reposición de la línea de saneamiento.

En las áreas delimitadas cercanas al acerado se ejecutará una línea de pilotes para la protección de las zanjas de las canalizaciones que, en algún caso, tienen cinco metros de profundidad y van junto a los acerados, en la zona ocupada hasta ahora por el carril bici y los aparcamientos.

Con esta medida se busca garantizar la seguridad de las excavaciones para que no haya deslizamientos de tierra que puedan afectar a los trabajadores ni a los edificios colindantes.

La Consejería de Fomento continúa así la planificación de las obras de la Línea 3 Norte tratando que haya las mínimas afecciones al tráfico posible, informó ayer en un comunicado.