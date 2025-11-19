CaixaBank ayuda a universitarios a mejorar su marca personal y favorecer su acceso al mercado laboral

CaixaBank ha celebrado en la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla (US) una jornada de su 'Talent Tour', programa que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes universitarios a mejorar su marca personal y su currículo en aras de favorecer su acceso al mercado laboral.

La entidad, en colaboración con la consultora Recruiting Erasmus, ha impartido el taller 'Desbloquea tu talento', enfocado a dotar a los asistentes de herramientas reales para que afronten con éxito sus primeras entrevistas laborales y mejoren su autoconocimiento, tal como informa en un comunicado.

En este sentido, los jóvenes han recibido microformación para ayudarles a identificar sus fortalezas y han llevado a cabo un 'roleplay' por equipos en el que han creado un currículo de un perfil junior idóneo que defendieron en un 'pitch' final. La iniciativa, que arrancó el pasado mes de octubre y se desarrollará hasta abril de 2026, espera beneficiar a más de 150 estudiantes de grados y másteres, así como a docentes y catedráticos, de un total de seis universidades de distintos puntos de la geografía española.

A su vez, el proyecto favorece la conexión directa con los estudiantes, que pueden encontrar en CaixaBank una interesante opción de futuro profesional.

PROPUESTA DE VALOR AL EMPLEADO

El 'CaixaBank Talent Tour' se enmarca en el plan de acción para la atracción y fidelización de talento de la entidad, con iniciativas dirigidas tanto a atraer a profesionales con interés en desarrollar su carrera en la entidad como a los empleados del banco.

La 'Propuesta de Valor al Empleado' de CaixaBank incluye medidas referentes a formación, bienestar profesional e inclusión, entre otras acciones, y pone un foco especial en la atracción de talento joven. En el marco del Plan Estratégico 2025-27, la entidad seguirá atrayendo y fidelizado al mejor talento e incorporará 3.000 perfiles jóvenes y técnicos menores de 35 años.

Con la mirada puesta no solo en la atracción del talento sino también en su fidelización, la citada propuesta contempla medidas para promover el bienestar, la conciliación y la flexibilidad de los trabajadores, entre las que figuran factores como retribuciones y beneficios sociales, las opciones de formación y desarrollo profesional, el propósito empresarial, y el clima, la cultura, el ambiente y el estilo de liderazgo.