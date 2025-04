Condenado a dos años y tres meses de prisiónel ex alcalde socialista enchufado en una fundación de la Junta de Andalucía que no iba a trabajar

El exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, que cobraba sin ir a trabajar a una fundación pública de la Junta de Andalucía ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo igualmente en los dos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Además, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén por la contratación "ilegal" y "absolutamente irregular" del citado ex alcalde "por su sola voluntad, amistad y afinidad política", de manera que éste último percibió un total de 359.973 euros tras ser contratado en la Faffe pese a que "no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno".

Además, los dos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 359.973 euros, que fue la cantidad percibida por el ex alcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según establece la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La sentencia supone un aviso para otros casos de presunta corrupción de contrataciones irregulares a dedo.