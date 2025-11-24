Desplante policial al alcalde de Sevilla, en pleno conflicto por las productividades

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes que la nueva Unidad de Intervención de la Policía Local entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2026. Asimismo, ha indicado que se han incorporado 102 nuevos policías este año, aunque continúa existiendo un "déficit de agentes".

Según una nota remitida por el Consistorio, el anuncio ha tenido lugar en el marco del acto institucional por el Día de la Policía Local. Esta nueva unidad estará formada por 30 agentes, cuatro de ellos oficiales y un inspector al mando. El proceso selectivo será "muy riguroso y la formación se hará de forma continua para lograr tener un grupo de élite".

Por su parte, el alcalde ha mostrado su apoyo al cuerpo y ha asegurado que está "obsesionado con seguir incrementando la plantilla y las condiciones laborales". En esta línea, ha afirmado que tiene "dos limitaciones: La disponibilidad económica y la ley". "Ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la Ley", ha subrayado.

Unas declaraciones que llegan ante la celebración este miércoles de un Pleno extraordinario que va a someter a votación el plan de navidad y el abono de las horas extras a los agentes. La propuesta de cara a la fiesta cuenta con el rechazo de los sindicatos. CSIF anunció posibles "actuaciones judiciales" si desde el Ayuntamiento se "imponía el plan". El sindicato no ha asistido al acto en señal de protesta.

En este sentido, el alcalde ha destacado las "mejoras en cuanto al personal" y ha dado la bienvenida a los 74 policías que se han incorporado recientemente al cuerpo. Además de los 90 policías que actualmente se están formando en la escuela gracias al convenio firmado con la Junta de Andalucía. 40 de ellos servirán en Sevilla en los próximos meses. Contando con ellos este año hemos incorporado 102 policías. Y los restantes que se dividen en dos grupos, 53 que ya han hecho el curso de formación y se incorporaron en septiembre y los 40 que están formándose en la escuela.

Sanz ha felicitado a quienes dejan el servicio tras toda un vida como policías y ha animado a los recién incorporados, "algunos de ellos son un ejemplo claro de la calidad humana", ha indicado el alcalde.