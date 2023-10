Gallardón: "El debate no es si es constitucional o no, sino que el debate es si es moral o inmoral"

El exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón ha considerado este jueves, en relación con la posible amnistía a los condenados por el 'procés', que el debate "no es si es constitucional o no, sino que el debate es si es moral o inmoral".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha participado, junto al excomisario de Economía de la UE Joaquín Almunia, en un encuentro de Diálogos para el Desarrollo bajo el lema 'El futuro es hoy. Competir en un entorno disruptivo', Gallardón ha criticado que el presidente catalán, Pere Aragonés, tras intervenir en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado este jueves, se haya marchado y no le haya "interesado nada lo que tengan que decir el resto de presidentes de comunidades autónomas ni los portavoces de los distintos grupos parlamentarios".

"No es esa una actitud que debe tener el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña", ha apuntado.

En cuanto al contenido de la intervención de Aragonés, ha añadido que "nadie en España puede pedir nada que esté fuera de la Constitución, y si lo pide, debe de saber que no lo va a tener y que será un esfuerzo inútil que conducirá a la melancolía".

En relación con la posible amnistía a los condenados por el 'procés', ha indicado que "estamos abriendo un debate sobre algo que no se ha puesto encima de la mesa". "El debate no es si es constitucional o no es constitucional, el debate es si es moral o es inmoral", ha apuntado el exministro, para quien lo que hay que plantearse es "si España puede permitirse una desautorización de esa naturaleza, al margen de la constitucionalidad de la misma, a uno de los tres poderes del estado, que es el Poder Judicial, y qué consecuencias puede tener eso para la convivencia".

Ha agregado que le preocupa tanto la convivencia entre catalanes y el resto de los españoles como la convivencia entre los propios catalanes entre sí.

GUERRA ISRAEL-HAMÁS

De otro lado, en cuanto a la guerra entre Israel y Hamás, ha indicado que la banda terrorista "sabía perfectamente que con ese brutal ataque de asesinatos, de violaciones y de secuestros, lo que se iba a producir es una respuesta defensiva por parte del Estado de Israel". Ha recordado que Hamás "ha matado a ciudadanos israelitas y que está matando a ciudadanos palestinos, porque ellos son los responsables en estos momentos de esas muertes palestinas".

"Israel está dando una batalla en la que nos está defendiendo a todos; la barbarie del fundamentalismo islamista, en el que Hamás está, como el ISIS, como este tipo de estructuras, es contra todo occidente", ha indicado Ruiz Gallardón, para quien, "no soportan a Israel porque es la única democracia de la zona".

"Israel nos está defendiendo a todos, y eso deberíamos saberlo los españoles, los europeos y todo el mundo occidental", ha recalcado.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE y excomisario de Economía de la UE Joaquín Almunia ha aseverado este jueves que "el referéndum" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "quiere" para consultar sobre una hipotética autodeterminación en dicha comunidad "no lo va a haber nunca", porque "no está en la Constitución". Así lo ha indicado el exdirigente socialista a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla antes de participar junto al exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en un encuentro de Diálogos para el Desarrollo bajo el lema 'El futuro es hoy. Competir en un entorno disruptivo'.

Joaquín Almunia se ha pronunciado así después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, haya proclamado este jueves en el Senado que la amnistía para los encausados por el 'procés' es "un punto de partida imprescindible" de un camino que tiene como destino la convocatoria de un "referéndum" de autodeterminación, que se ha mostrado convencido de que se acabará celebrando.

El que fuera secretario general del PSOE ha defendido que, si el presidente catalán "quiere una reforma del Estatuto" de autonomía que después vaya "seguida por un referéndum, como está establecido en la Constitución, entonces que pida una reforma del Estatuto, y que diga qué quiere reformar del Estatuto".

SOBRE UNA POSIBLE AMNISTÍA

Por otro lado, al ser cuestionado sobre su opinión acerca de una posible amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera a los condenados por el 'procés' independentista catalán, Joaquín Almunia ha dicho que no tiene "opinión" al respecto porque no conoce "lo que están hablando".

"Sé que se está hablando, todo el mundo lo sabe, pero como no conozco lo que se está hablando, la daré (mi opinión) cuando sepa lo que se está hablando", ha manifestado Joaquín Almunia.

A la pregunta de si estaría a favor de una amnistía, el que fuera secretario general del PSOE a finales de la década de los noventa del siglo XX ha respondido que "depende cuál", y ha agregado que se trata de "un tema político" para el que hay que tener "fundamento" a la hora de opinar.

En esa línea, Joaquín Almunia ha reconocido el "derecho" que tiene "todo el mundo" que "quiera opinar" al respecto, pero ha añadido que, "sin saber, primero, si va a haber amnistía y, segundo, qué tipo de amnistía, yo no sabría qué decir".