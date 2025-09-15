Inaugurada en Sevilla la mayor cubierta ajardinada de España

La capital andaluza ha inaugurado este lunes 'Loft Garden', la mayor cubierta ajardinada de España con 12.000 metros cuadrados como nuevo espacio sostenible para eventos en el entorno del complejo Torre Sevilla.

Este espacio, concebido como un enclave singular para la celebración de eventos culturales, corporativos e institucionales, se convierte en la cubierta verde más extensa del país destinada a usos públicos, según han destacado sus promotores.

Situado a casi 25 metros de altura, este espacio ofrece una panorámica del río Guadalquivir, el casco histórico y el rascacielos sevillano.

Su diseño combina vegetación autóctona, arquitectura contemporánea y soluciones medioambientales de última generación.

También aspira a consolidarse como un referente en urbanismo verde, en línea con la Nueva Bauhaus Europea que promueve las cubiertas verdes como una solución que alinea los tres valores centrales de la iniciativa europea: la sostenibilidad, la inclusión y la estética.

La presentación oficial del espacio ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, y Jordi Soldevila, presidente de Puerto Triana, sociedad promotora del complejo.