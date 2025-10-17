Muere un albañil tras caer del tejado de una nave en Los Palacios, provincia de Sevilla

Un albañil que trabajaba en una empresa de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha fallecido tras caer del techo de la nave en la que trabajaba, han informado a EFE Emergencias 112 y la Guardia Civil.

A las 13.30 horas se ha recibido un aviso que alertaba de la caída desde el techo de la nave en la Avenida Horcajo, hasta donde se han dirigido los servicios sanitarios, que solo han podido certificar la muerte del trabajador.

La Guardia Civil y la Policía Local se han personado en el lugar del suceso, así como la inspección de trabajo.