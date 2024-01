«Me preocupa la consolidación del PP en Andalucía»

Ahora mismo es el cargo institucional del PSOE andaluz con más poder. ¿Le preocupa la situación de su partido ?

El cargo institucional más importante en el PSOE y con más poder es Pedro Sánchez. A mí me preocupan varias cosas: la consolidación del PP, evidentemente; y que hoy en Andalucía haya una devaluación importantísima de los servicios públicos. Las elecciones serán en junio de 2026 por lo que el partido va por el minuto 25. No va cómo nos gustaría pero hay tiempo todavía para llegar al minuto 90. Pero sí me preocupa el efecto anestésico sobre una sociedad andaluza a la que se le están recortando muchos servicios públicos. En provincias como Sevilla no hay inversión por parte de la Junta; no se percibe el desgobierno que hay en Andalucía; que dimita toda una consejería de Salud y no pase nada; o que se cierren 2.000 aulas escolares y se abran 150 concertadas y que la gente no sea capaz de detectarlo, me preocupa. Pero es verdad que la democracia no se equivoca nunca.

¿No cree que la sociedad percibe que el principal partido de la oposición está dedicado a otras cosas ?

El PSOE de Andalucía no está dedicado a otras cosas.

¿No cree que no hay una oposición acorde a esos temas?

Sí la hay, pero tenemos que hacer una reflexión interna: somos muy inconformistas y autocríticos pero la hacemos en nuestros espacios políticos.

Pues a lo mejor deben agitar más

Los analistas políticos que viven desde dentro el Parlamento andaluz visualizan que se está haciendo una buena oposición. El problema es que los muros del Parlamento son muy anchos y cuando hay una mayoría absoluta tan potente gran parte de nuestro trabajo se debe circunscribir más a ser alternativa en la calle, donde todos los parlamentarios tengan una agenda mucho más de calle, de trabajo con la sociedad, explicativa, de tener el oído a lo que la gente está sufriendo que a vivirla desde dentro del Parlamento. Hay una mayoría muy holgada que salió de las últimas elecciones y que, por los datos que hemos conocido de las últimas encuestas, que hay que ponerlas en cuarentena porque vienen sin tensión electoral y pasadas por microondas, a fecha de hoy la mayoría absoluta del PP está consolidada.

¿Le gustaría participar en ese «Gobierno en la sombra que ha anunciado Juan Espadas?

No, no, no, estoy colmado. Soy secretario general del PSOE de Sevilla, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación Provincial. y me siento parte del equipo. El PSOE de Andalucía tiene casi 50.000 militantes, miles de cargos públicos repartidos por todo el territorio en ayuntamientos y diputaciones y creo que ese es el verdadero gobierno alternativo que tiene el partido. No necesito estar ahí porque estoy en contacto diario con Espadas.

También hay analistas políticos que dicen que usted es muy «político», que tiene «muchas ganas», «colmillo» y «capacidad de liderazgo». ¿Se ve sustituyendo a corto o medio plazo a Juan Espadas?

No sabía yo que hablabais con mi madre para que os contara esas bondades...Este debate...Mira, hay una cosa que me parece importante: todos estamos contentos donde estamos. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE está encantada y no quiere ser otra cosa que no sea eso; Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, está encantado de ser un digno representante del municipalismo y de los socialistas sevillanos para intentar ayudar a Juan Espadas para ganar las elecciones. No hay más.