Sindicatos y Acerinox comienzan a negociar el ERE que podría afectar a unos 240 trabajadores en tres años

Las secciones sindicales y la dirección de la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), tras un primer encuentro para facilitar la documentación, comenzarán esta semana, miércoles y jueves, con la mesa negociadora para tratar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a unos 240 trabajadores, muchos en edad casi de prejubilación, durante los próximos tres años.

Cabe recordar que uno de los puntos acordados en la negociación del convenio colectivo en junio del pasado año, tras más de 130 días de huelga por parte de los trabajadores, se contemplaba el rejuvenecimiento de la plantilla. Así, meses después ha llegado la hora de sentarse a negociar entre las partes.

Según han indicado los trabajadores, este miércoles se tuvo un primer encuentro de la mesa negociadora en el que la empresa ha trasladado la documentación que va a presentar a la autoridad laboral, además de tratar el calendario para empezar a negociar, que comienza el miércoles de esta semana.

Según ha trasladado la sección sindical ATA, la empresa les ha trasladado que va a afectar a unos 240 trabajadores a lo largo tres años, es decir, hasta 2027. Además, han señalado que la empresa les ha asegurado que no serán despidos traumáticos, por lo que desde el sindicato están "dispuestos a negociar la mejor salida para los compañeros con edad de prejubilación".

No obstante, desde ATA han trasladado que están "contentos, porque aseguran que no va a haber despidos traumáticos y porque se les va a dar se les va a dar una salida a esos contratos de eventualidad y entrarían personas a trabajar en sustitución de algunas de las personas que salen". "Eso es bueno para los jóvenes que están con nosotros, que llevan tiempo", han añadido desde ATA, que esperan que se pueda llegar a un acuerdo pronto "y que esto no se alargue mucho en el tiempo para que los compañeros, muchos ya con casi 60 años, se puedan ir lo antes posible, que ya lo tienen merecido".