Rescatan en India a una cría de un primate en peligro de extinción: viajaba encerrado en una maleta facturada

Funcionarios de aduanas indios arrestaron a un pasajero procedente de Malasia después de descubrir dos gibones plateados escondidos en una maleta con ruedas en el aeropuerto de Bombay. Solo uno de los animales, una especie en peligro de extinción originaria de Indonesia, sobrevivió al viaje.

El arresto se produjo el jueves, cuando los agentes interceptaron al pasajero tras recibir información de inteligencia específica. Durante la inspección del equipaje facturado hallaron dos ejemplares de gibón plateado (Hylobates moloch), uno vivo y otro muerto, ocultos en el interior de una cesta. Según detalló la Aduana india, el detenido había recibido los animales de una red de tráfico de vida silvestre para su entrega en territorio indio.

En un vídeo difundido por las autoridades, puede verse al pequeño primate sobreviviente en brazos de un agente, emitiendo chillidos antes de cubrirse el rostro. El otro ejemplar fue hallado sin vida. La Aduana informó de que el pasajero había viajado desde Malasia con escala en Tailandia, dos países señalados como puntos recurrentes en el tránsito de fauna exótica hacia la India.

La organización Traffic, que monitorea el comercio ilegal de animales y plantas, calificó la situación como “muy preocupante” y advirtió del aumento del contrabando ligado al comercio de mascotas exóticas. En los últimos tres años y medio, se han decomisado más de 7.000 animales vivos o muertos vinculados a esta actividad ilícita, según su último informe.

Contrabando reiterado en el aeropuerto de Bombay

El hallazgo se suma a una serie de incautaciones recientes en el aeropuerto de Mumbai, convertido en uno de los principales puntos de entrada del tráfico de fauna hacia el país. Solo una semana antes, funcionarios de aduanas detuvieron a otro pasajero que transportaba serpientes, tortugas y un mapache, mientras que en junio se interceptó a dos viajeros con más de un centenar de criaturas, entre ellas víboras venenosas y zarigüeyas.

En febrero, las autoridades ya habían detenido a un contrabandista con cinco gibones siamang —otra especie originaria de los bosques del Sudeste Asiático—. El gibón plateado, endémico de la isla indonesia de Java, se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de hábitat, la caza y su captura para el comercio ilegal. Se estima que solo quedan entre 2.500 y 4.000 ejemplares en libertad.