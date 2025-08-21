La agrede con un bastón y el cargador de una aspiradora, pero "aterrada" consigue esconderse en un estanco de Zaragoza

Cubierta de sangre y "aterrada" entró hace unos días una mujer de 40 años a un estanco de Zaragoza emplazado entre el Camino del Pilón y la Ronda Ibon de Plan, en el barrio de Miralbueno de Zaragoza. Su pareja le habría propinado una paliza.

Según ‘El Periódico de Aragón’, este se habría valido supuestamente de un cinturón, el cargador de una aspiradora, un bastón, y un casco, sí lo ha argumentado la presunta víctima a los agentes nacionales que la asistieron en el negocio en el que se escondió tras permanecer retenida en la vivienda del agresor desde la noche anterior, la del 7 de agosto. Por los mencionados hechos ha sido detenido Ó. F. B., un hombre de 49 años y nacionalidad española que anteriormente había cumplido condena en la cárcel de Zuera.

La víctima por "miedo" se quitó la pulsera telemática

Tras el suceso, al agresor se le imputan tres delitos: uno de lesiones, otro por detención ilegal y un último por quebrantamiento de condena. Al mismo tiempo, sobre él pesa una orden de alejamiento relacionada con una sentencia por maltratar anteriormente a esta misma mujer. Al respecto, la propia víctima ha informado de que fue ella quien se desprendió de la pulsera para ir a la vivienda del agresor.

Lo hizo por el "miedo" con el que vive, ya que "se ve obligada a convivir con él", según consta en el atestado que la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) remitido al Juzgado de Guardia, un documento en el que se hace constar el riesgo "alto" al que está continuamente sometida la presunta víctima.

Ingresa de inmediato en la UCI por estas heridas

Así pues, la afectada no pudo abandonar el domicilio de su pareja la noche del 7 de agosto. Además sufrió una paliza a manos de este hombre de 49 años que continuó al día siguiente: padeció un nuevo episodio de violencia física tras ser golpeada con los mencionados objetos.

El parte médico, también publicado por el diario regional, contempla un neumotórax en el pulmón izquierdo, la fractura de la nariz y varios arcos costales y múltiples hematomas en los brazos, las piernas y los costados, lo que llevó a su inmediato ingreso en la unidad de cuidados intensivos (uci) del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Los vecinos han hablado

Durante la investigación policial por el presunto suceso de violencia de género, varios vecinos explicaron a los agentes que la mujer presenta hematomas a diario aunque suele indicar que se ha caído por las escaleras. En sus bases de datos los agentes comprobaron cuatro denuncias anteriores de las que la víctima a su agresor, así como otros antecedentes de este por denuncias de "otras mujeres".

El presunto agresor ya ha pasado a disposición judicial. Asistido por su abogado se ha acogido a su derecho de no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6, cuyo titular ha ordenado su ingreso en prisión después de así lo solicitara el fiscal.