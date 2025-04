Ni Aitana ni Manuel Turizo: llega 'La Bichota Pro Max', la hamburguesa inspirada en Karol G.

El Festival The Champions Burger vuelve de nuevo a Zaragoza, y lo hace con una nueva hamburguesa que ya ha supuesto la expectación de muchos: la explosiva creación, con extra de queso, lleva el nombre de una de las artistas más populares del momento, Karol G. Pese a que la artista colombiana no ha participado directamente en su ‘parto’, su icónico sobrenombre de 'La Bichota' ha sido la verdadera fuente de inspiración para crear una propuesta culinaria que no puede dejar indiferente a nadie.

Este es, exactamente, su nombre: 'La Bichota Pro Max' que, según sus creadores, homenajea el estilo audaz y rompedor de Karol G, trasladándolo al mundo del ‘fast food gourmet’ con una elaboración que es una experiencia para todos los sentidos. Tarantin Chiflado, el restaurante de la Comunidad Valenciana que se enorgullece de esta maravilla gastronómica, lo tiene claro: en un mundo donde las hamburguesas tienden a parecerse, como los cantantes que muchas veces vienen marcados por el mismo patrón, ellos apuestan por la diferencia, por lo excesivo y la pasión. Como Carol G. en los escenarios.

Fecha límite para probarla en Zaragoza: hasta el 20 de abril

Del 3 al 20 de abril, la antigua Expo de Zaragoza se convierte en referencia nacional del burger gourmet, donde hasta 26 nuevas hamburguesas de diferentes ciudades del país competirán por erigirse como la mejor de España. Y esta, desde luego, por el momento brilla sobre las demás por la valentía de ponerle sabor a la arrolladora personalidad de la cantante citada y que arrasa por todo el mundo: su nombre es 'La Bichota Pro Max'.

Estos son sus deliciosos ingredientes: un pan de queso gratinado que la envuelve, una rica carne de chuletón picado como gran protagonista, una croqueta rellena de mac & cheese, un medallón de queso frito súper cremoso y una costilla frita bañada en salsa 'Pro Max', divertida referencia a las últimas versiones de iPhone. El resultado es un prodigioso espectáculo gastronómico como los que no deja de dar la artista por todo el mundo.

Sus creadores reivindican el queso en las hamburguesas

Dentro de la amplia variedad de hamburguesas que en esta edición compiten en The Champions Burger, 'La Bichota Pro Max' destaca no solo por su fusión de sabores, sino también por su clara intención de romper con las tendencias convencionales. Mientras muchas de las presentadas apuestan por la inspiración asiática o exótica, la creación gastronómica de Tarantin Chiflado reivindica el papel del queso como complemento perfecto a la hamburguesa de carne.

La irrupción de la hamburguesa de Carol G. en la capital de la comunidad aragonesa ya ha sido aplaudida por quienes han tenido la posibilidad de degustarla, y ya son muchos los usuarios que en redes sociales que no han tardado en trasladar sus críticas positivas. En Instagram, sus chefs creadores han respondido así a tan buena acogida de su creación culinaria: “Estamos chiflados, y por eso llenamos nuestras burgers de locura”, han publicado.