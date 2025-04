A esta presentadora le pilló el apagón en el hospital de Zaragoza donde los electrógenos iban y venían

Joanna Ivars, jefa del servicio de Meteorología de La Sexta desde 2018, ha descubierto sin paños calientes el peor lado del apagón de luz que todo el país padeció este pasado lunes. En el momento inicial del caos, sobre las 12.30 h., la célebre meteoróloga se encontraba ingresada en el hospital Miguel Servet de Zaragoza a expensas de recibir inminentemente el alta, cuando todo cambió drásticamente.

Porque la madrileña no ha dudado ni un minuto en denunciar la grave y crítica solución en los programas de televisión de su propia cadena. Así pues, Ivars contactaba ese mismo lunes con Antonio García Ferreras de 'Al rojo vivo' para contar su angustiosa vivencia dentro del Server. "La situación es muy complicada porque se ha ido la luz, como en casi toda España, y fundamentalmente aquí lo que está pasando es que no están funcionando los equipos electrógenos que tienen todos los hospitales en caso de que se caiga la red general”, ha explicado.

Y, más allá de la su caso personal, la meteoróloga de Atresmedia ha compartido con el presentador que “el problema es que había operaciones en curso. Me comentan los cirujanos de la tercera planta, de hepatobiliar, que han parado todas las operaciones en el hospital precisamente por si llegan urgencias, con lo cual un desastre. Han dejado a pacientes a medias y ahora mismo están intentando tirar de los grupos electrógenos, pero que también van y vienen".

Sobre lo que pasó con una operación de páncreas

La turné de Joanna siguió en 'Más vale tarde', el magacín de Cristina Pardo e Iñaki López, donde pudo aportar una crónica con información actualizada y nuevos datos. "Había mucha tensión y la verdad es que la situación estaba siendo como muy caótica. A medida que pasaban los minutos se intentaba rehabilitar la luz, iba y venía, hasta un momento en el que de repente sí que ha vuelto la luz gracias a los grupos electrógenos”.

Los presentadores del espacio, que no daban crédito a lo que su compañera les narraba, todavía se quedaron más atónitos cuando la de Madrid compartió el caso concreto de una de las salas de operaciones. “Los cirujanos me contaron que estaban operando a una persona del páncreas, han tenido que parar la operación, no solo ellos, sino muchos otros médicos y pacientes. Han tenido que parar en seco todos, incluso los de oncología, para dejar a los que llegan de urgencia, porque solo tienen dos horas para intervenciones importantes", ha relatado.

Foto fija de la crisis en los principales hospitales de Aragón

Por orden de operaciones suspendidas drásticamente, en primer lugar se encuentra el Miguel Servet con 53 operaciones suspendidas; el Clínico Lozano Blesa, popularmente conocido como Hospital Clínico, con 32, Nuestra Señora de Gracia con 23 y el Royo Villanova, en último lugar con 11.

Fuera de Zaragoza, el balance general este: en el San Jorge de Huesca, nueve; en Barbastro, ocho; en el Obispo Polanco de Teruel, siete; en Calatayud, cinco; y en Alcañiz, dos. Todas "se van a reprogramar a la mayor brevedad", según el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón.