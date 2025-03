¿Existe la sobrasada de alcachofa? Sí y está en el mejor restaurante de Aragón

La Academia Aragonesa de Gastronomía ha premiado al restaurante El Batán, emplazado en la pequeña localidad de Tramacastilla, Teruel, como mejor establecimiento de restauración en Aragón en 2024. Ya contaba con una Estrella Michelin y con lo que todo negocio desea: no dejan de recibir comensales que, principalmente, quieren conocer su famosa sobrasada de alcachofa, así como cualquiera de sus exquisitas propuestas gastronómicas.

Su chef, María José Meda, basa su cocina en una buena materia prima y creatividad sin límites, optando principalmente por técnicas modernas para elaborar platos innovadores. Destaca su menú degustación ‘Tierra’, en el que se incluye dicha sobrasada con merengue ligero, un guiso de ciervo y tataki laminado o un plato de clorofila, trucha y azafrán. Su precio es de 140 euros, no tan caro si se tiene en cuenta que incluye más de diez platos que, además, son de todos alta cocina.

Su plato estrella

Así que, ante tanta variedad, ¿podría decirse que su exquisita sobrasada de alcachofa sea su plato más exitoso? A esta pregunta, María José responde así en ‘Tableswing’: “Después de más de 20 años hemos creado tantos y tantos platos diferentes, pero siempre utilizando los productos de nuestro territorio que no sabría por cual decidirme. Hay un plato que lo sigo manteniendo hace ya más de 7 temporadas en los diferentes Menús Degustación pues los clientes lo siguen pidiendo y demandando y me dicen que no puedo quitarlo de la carta. Se trata de una “fondue de crema de boletus con queso de oveja de leche cruda de Albarracín y trufa tubermelanosporum”, dice.

Y, respecto a la reciente buena noticia del premio que ha inundado de alegría a todo el equipo de El Batán, su chef ha dicho en ‘El Diario de Teruel', que “cuando conseguimos la estrella llevaba muchos años cocinando, pero que reconozcan esa labor es muy importante porque hay mujeres y hombres que se pasan la vida entera trabajando para obtener ese reconocimiento, luego poderlo mantener es también un logro. Me siento una persona privilegiada y es un orgullo que esas personas a las que les gusta la cocina te reconozcan. Hace poco vino una familia porque la niña le había pedido a los Reyes venir a mi restaurante y conocerme y para mí eso es muy bonito”.

Otros premiados

La ceremonia de entrega de los Premios Anuales de Gastronomía, en Teruel, también ha reconocido a otros restaurantes. La bodega Lalanne, de Barbastro, ha sido premiada como la mejor bodega del año, mientras que la mejor labor culinaria en el ámbito de la difusión ha sido para Enrique Barrado, profesor de cocina.

El premio al "Mejor establecimiento de comida familiar de Aragón 2024" fue para La Cadiera de Jaca (Huesca), por su férreo compromiso con la gastronomía tradicional aragonesa y su ambiente confortable.