No hay forma de que el polémico 'alcalde ostras' dimita: "¿Qué idea del servicio público tiene el PSOE?", gritan desde la oposición

El Partido Popular ha vuelto a denunciar este jueves la actuación del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ante las controvertidas informaciones y supuestas irregularidades protagonizadas por el alcalde de Aguarón. Este asegura que "no hay caso" contra Lucio Cucalón.

Los documentos que maneja el Ejecutivo aragonés de Jorge Azcón apuntan a adjudicaciones de hasta 265.000 euros a una empresa del primo segundo y socio de Lucio Cucalón, así como al cobro periódico de dietas y desplazamientos no justificados.

Arremeten también contra el presidente de la Diputación de Zaragoza

“¿Qué le debe Sánchez Quero a Lucio Cucalón para que lo siga defendiendo una y otra vez?”, ha compartido de forma pública la portavoz del grupo popular, Mari Carmen Lázaro. Una pregunta retórica que llega inmediatamente después de que los populares en Aragón hayan instado al hasta hace pocos meses secretario general del PSOE-Zaragoza a dimitir "si es incapaz de tomar medidas".

"Resulta lamentable que Sánchez Quero piense que los vecinos de Aguarón se merecen tener al frente un personaje como Lucio Cucalón, que despilfarra el dinero público en comidas, dietas y gastos sin justificar. ¿Qué idea del servicio público tiene el PSOE? Tristemente ya la sabemos: prefieren mirar hacia otro lado antes que apartar a un dirigente que ellos mismos pusieron en sus listas”, ha continuado.

Critican que Pilar Alegría "siga callada y mirando hacia otro lado”

Para el grupo político popular resulta además injustificable que la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, "siga callada y mirando hacia otro lado”. "Los aragoneses merecen dirigentes serios, responsables y honrados, y no listas socialistas llenas de personas que después acaban condenadas”, ha concluido.

Además, desde el Partido Popular de la comunidad aragonesa recuerdan que el alcalde de esta pequeña localidad de 600 habitantes, aproximadamente, acumula un nutrido historial de irregularidades y condenas que "han deteriorado gravemente la imagen de las instituciones que representa y del PSOE de Zaragoza".

Actualmente está en el ojo de varias investigaciones por irregularidades

Las que principalmente destacan públicamente son las condenas judiciales vinculadas con su gestión al frente del Ayuntamiento de Aguarón, investigaciones todavía abiertas por irregularidades en la contratación pública, el gasto desproporcionado en comidas y gastos de representación, así como la absoluta falta de transparencia en la presentación pública de sus gastos.

"Pese a todo ello, Cucalón sigue contando con el respaldo del PSOE de Zaragoza y Aragón, que se niega a tomar medidas contra él y que continúa defendiéndolo públicamente. Esta situación es insostenible y supone un descrédito para la política aragonesa", insisten desde la formación popular.

Última polémica por 'comilona'

Según 'El Español', Cucalón pasó una factura de 3.200 euros como presidente de la comarca Campo de Cariñena por una comida de ‘menú especial’ con otros ediles y una ‘comitiva de la Confederación Hidrográfica del Ebro’. La suma ascendió, exactamente, a 3.261,50 euros. Como beneficiaria aparece la empresa Romo Bellido SL, el Hotel Cariñena, y como concepto: ‘comida-menú especial’ con comitiva de la CHE, el presidente de la comarca de Cariñena y los alcaldes de Aguarón, Vistabella, Alfamén, Cariñena, Encinacorba, Longares, Muel, Aladrén, Paniza, Cosuenda, Villanueva de Huerva y Aguilón’.