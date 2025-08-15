El helado (2 unidades) y los snacks de Mercadona que han 'enganchado' a los maños: por menos de 3 euros en total

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Sus nuevas patatas fritas sabor barbacoa de la marca blanca Hacendado son todo un éxito en Zaragoza. La razón, un snack delicioso por su textura crujiente, su toque ahumado a brasas y un precio tan competitivo como solo 1,20 euros por bolsa de 150 gramos.

Desde que llegaron a los lineales de los Mercadona de la capital aragonesa, estas patatas han enamorado a sus clientes. Su combinación de sabores dulces, ahumados y especiados las diferencia del resto de patatas fritas más suaves o artificiales, consiguiendo un buen equilibrio que engancha desde el primer instante. Además, su textura ligera evita pesadez. Por todas estas razones, su demanda crece todas las semanas. No son pocos los que repiten.

Ideales para hacer un buen 'picnic'

Todavía no ha terminado el verano, pero ya podría decirse que va de camino a convertirse en uno de los picoteos estrella del verano. Se pueden consumir solas, pero sus fans ya las han probado acompañadas de diferentes dips como hummus o salsas frías. Son un buen acompañante además en una comida informal en casa como parte de una merienda en la piscina o la montaña.

Si bien es cierto que no es producto de primerísima necesidad, lo cierto es que su económico precio se ajusta a cualquier cesta de la compra, siendo además un ‘snack’ que sobresale por la gran calidad de los ingredientes utilizados en su elaboración.

La famosa cadena de supermercados española, célebre por sus lanzamientos virales que muchos se convierten en éxito total entre los consumidores, ha vuelto a demostrar con estas patatas fritas sabor barbacoa de la marca blanca Hacendado su virtuosismo a la hora de captar con acierto los gustos de la gente, apostando por este riquísimo snack salado.

Sobre el helado Lemon Cake

En época estival, nunca puede faltar un buen helado. En relación a este producto tan clásico del verano, Mercadona también ha batido récords. Su nuevo Lemon Cake, una tarrina de postre individual con un acentuado sabor cítrico ha conectado con miles de zaragozanos por su logrado sabor fresco y ligero.

El Lemon Cake de Mercadona se vende en un pack de dos unidades y tiene un inigualable precio de 1,70 euros el paquete. Sabor refrescante y precio asequible han sido el cóctel del éxito, motivo principal de su gran acogida por parte de los consumidores.

Su practicidad también podría ser otra de las razones, Y es que al ser un pack con dos postres individuales, es perfecto para consumir en casa o el trabajo. Formato muy cómodo también para quienes viven solos o buscan dosificar mejor las cantidades sin renunciar a un placer tan agradable como un cremoso helado en las peores horas de calor en verano.