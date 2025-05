Leticia Sabater y su radical cambio de 'look': se tiñe todo el pelo con los colores de este equipo de fútbol

Tantas veces la han reclamado en la comunidad aragonesa para escucharle cantar ‘La salchipapa’ o ‘Barbacoa al punto G’, que Leticia Sabater se ha encariñado de la región que tan bien le acoge. Pero no solo a su cultura y sus gentes, también en lo deportivo.

Porque a la controvertida catalana muchos de sus fans le regalan con fervor camisetas del Real Zaragoza, para desgracia de ellos en Segunda División desde hace mucho años. Sin ir más lejos, en las fiestas de Rosales del Canal de 2024 -fueron a verle más de 2.000 personas- le obsequiaron con una camiseta elástica blanquilla que lució en el escenario y que todavía guarda como el mejor de los tesoros.

Ha ocurrido en Alcorisa, Teruel

Cierto es que la expresentadora de televisión no es especialmente aficionada al fútbol, pero sus seguidores aragoneses le han hecho conectar tanto con las vicisitudes del Real Zaragoza en segunda división que sí, al menos, sigue desde la distancia el angustioso periplo de Mario Soberón o Raúl Guti, así como de toda la afición del equipo de fútbol, de ascender a primera.

Y, para demostrar que está claramente del lado de su fiel público aragonés, Leticia Sabater ha publicado en sus redes sociales la chocante foto de un cambio de ‘look’ que sorprendió gratamente a todos los vecinos que acudieron su último concierto en Alcorisa, Teruel: aparece con toda la melena teñida de los colores del Real Zaragoza, azul y blanco.

Me gustaría que le fueran mejor las cosas y que subiera a Primera División

"Les doy todo mi ánimo y les envío toda la fuerza para que puedan salvar la situación complicada en la que se encuentran", difunde también su reciente post, al que añade que "Aragón me ha tratado y me sigue tratando excelentemente. Siento el cariño allá donde voy, en cada una de las tres provincias. Conecto con su gente, que viene a divertirse, a pasar un buen raro cantando y bailando, que eso es lo fundamental en la vida. Pero no me limito a actuar y marcharme a casa en seguida. Me gusta hacerme fotos, charlar con la gente de cada una de las localidades donde voy", explica la cantante.

Su implicación es tal que además de teñirse de azul y blanco, la exsuperviviente termina el post dedicándole estas sentidas palabras al equipo principal de la capital del Ebro. "Es muy habitual que me hablen del Real Zaragoza. Veo que para muchos aragoneses es muy importante, no es solo un equipo de fútbol. Además, me han regalado varias camisetas y eso ha hecho que le coja cariño al club. Me gustaría que le fueran mejor las cosas y que subiera a Primera División, que es donde merece estar. Yo pongo mi granito de arena como sé que hace toda la afición zaragocista que siempre apoya al equipo y que a mí me lo transmite", concluye.