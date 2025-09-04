Primer día de chaqueta en verano: la AEMET decreta un jueves que predice al inmimente otoño

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica una jornada sin fenómenos meteorológicos significativos en ninguna de las tres provincias de la comunidad aragonesa. Así pues, la jornada del 4 de septiembre de 2025 se caracterizará por un panorama de cielos variables y cambios ligeros en las temperaturas, con un aumento del viento hacia la tarde.

Baja probabilidad de lluvias débiles

La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, con intervalos de nubes en el tercio norte de Aragón, especialmente en las zonas del Pirineo, en la provincia de Huesca. En contraste, el resto de la comunidad, incluyendo las provincias de Zaragoza y gran parte de Teruel, amanecerá con cielos poco nubosos, casi despejados. La AEMET también ofrece otra buena noticia: una baja probabilidad de lluvias débiles en la divisoria del Pirineo, por lo que no se esperan precipitaciones importantes.

A medida que avance el día, los vientos serán flojos y de dirección variable, una condición que cambiará drásticamente hacia las horas más centrales del día. En ese momento, los meteorólogos indican que el viento tenderá a soplar de componente oeste y que, por la tarde, aumentará su intensidad a moderado y cambiará su dirección a noroeste. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, a pesar de las temperaturas.

El panorama atmosférico se invertirá por la tarde

Por la tarde, la situación en el cielo se invertirá. Las nubes que cubrían el norte se disiparán, dejando un cielo casi sin nubosidad. Al mismo tiempo, en el este de la provincia de Teruel, aumentarán los intervalos nubosos. Aunque no se esperan chubascos generalizados, existe una posibilidad de que se presenten de manera puntual y aislada en el sureste de Teruel.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán cambios ligeros en el norte, pero subirán en el resto de la región. Serán de 15 en Huesca, de 13 en Teruel y 18 en Zaragoza, Por otro lado, las máximas descenderán en la mayor parte de la comunidad aragonesa, con la única excepción del sur de Teruel, donde se mantendrán. Esto significa que las tardes serán un poco más frescas que en días anteriores, especialmente en el norte y el centro de la comunidad. Serán de 29 en Huesca, 32 en Teruel y 30 en Zaragoza.

Con todo esto, es probable que haga falta sacar del armario una chaqueta ligera para la franja vespertina, ya que el descenso de las temperaturas y el aumento del viento harán que el ambiente sea algo más fresco, habiendo así un respiro a tanto calor. Este pronóstico muestra una transición climática típica de la época del año, con condiciones estables pero con variaciones que marcan la entrada a una nueva estación.