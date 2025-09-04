Última hora: se entrega en Valencia el hombre que arrancó brutalmente la oreja de otro en Zaragoza

El barrio de Santa Isabel en Zaragoza se vio sacudido por un brutal suceso la semana pasada que captó la atención de los vecinos y se propagó rápidamente a través de las redes sociales. El hombre causante de la agresión ya ha sido detenido tras entregarse en otra comunidad autónoma.

El testimonio de la víctima

El suceso se desencadenó cuando un hombre aporreó con violencia la puerta de una vivienda en la capital aragonesa. Según la declaración de la víctima, al abrirle la puerta, el agresor la empujó hacia el interior y comenzó a atacarle sin motivo aparente. La agresión alcanzó un nivel de brutalidad escalofriante cuando el atacante mordió la oreja de la víctima, arrancándole parte de la misma.

La noticia de la agresión se difundió entre los vecinos, quienes alertaron rápidamente a la Policía Nacional. La Jefatura Superior de Policía en Zaragoza confirmó los hechos, incluyendo el brutal mordisco, pero desmintió la información vecinal que apuntaba a un robo. Los investigadores confirmaron que en el momento del ataque, la víctima estaba acompañada por su madre.

El agresor confiesa y teme volver a Zaragoza

La alarma social y el revuelo en redes sociales, donde incluso se publicó una fotografía del rostro del presunto agresor, intensificaron la búsqueda. Ahora, gracias al trabajo de investigación de ‘Hoy Aragón’, se sabe que el agresor se ha entregado en una comisaría de la Policía Nacional de la vecina comunidad valenciana.

En su declaración a los agentes en Valencia, el hombre ha admitido ser el autor de la agresión. Sin embargo, en un giro inesperado, expresó su miedo a regresar a Zaragoza, declarando: "Tengo miedo a volver porque son gente a la que ya conocía y son peligrosos".

Ya está en libertad con cargos

Tras su declaración en Valencia, el hombre, acusado de un delito de lesiones, ha sido puesto a disposición de un juzgado de Zaragoza. Por el momento, se le ha impuesto una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la víctima y a su familia hasta que se proceda al juicio, y se le ha puesto en libertad con cargos pero con la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado correspondiente en la capital aragonesa.

Las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron a esta violenta agresión. El agresor se enfrenta a cargos graves por lesiones, además de amenazas. Mientras el proceso judicial avanza, la víctima se recupera de sus heridas y espera la celebración del juicio en Zaragoza.