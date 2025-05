Rebeca Labara, a su marido fallecido: "Estoy rota de dolor. Te quiero Fran, para siempre "

“Estoy rota de dolor, Todavía no me creo que no vayamos a fundirnos más en uno de nuestros abrazos eternos”. Así comienza la reciente publicación de Rebeca Labara tras el traumático accidente de coche por el que a finales de abril perdió la vida su marido y en el que ella y Mauro, su bebé, salieron ilesos.

La vida contigo era un regalo, y compartirla a tu lado, un auténtico privilegio

A él le dedica esta carta de despedida en Instagram, del que destaca sus “ojos del color verde claro más bonito que he visto en mi vida, llenos de vida, llenos de luz y la sonrisa más pura, sincera y contagiosa”, pero del que principalmente destaca su nobleza, bondad y lealtad. “Nos bastaba solo con mirarnos para entendernos. Vivíamos intensamente cada momento sin desperdiciar ni un solo instante, porque como tú decías siempre, “la vida es maravillosa”, comparte también entre sus más de 265.000 seguidores.

Un post, publicado el 11 de mayo, en el que hace memoria y describe cómo fue el inicio de su relación sentimental. “Llegaste a mi vida para enseñarme el amor más bonito y puro que existe. Sé que estabas loco por mí y así me lo hacías saber cada día, ya sabes que era mutuo, nuestra adoración el uno por el otro iba más allá”, escribe también la célebre ‘influencer’ natural de Barbastro.

Cuídanos desde el cielo, le pide en su carta abierta en IG

Emotivas palabras con las que le expresa que “la vida contigo era un regalo, y compartirla a tu lado, un auténtico privilegio”, y con las que recuerda también todas sus “conversaciones eternas de cualquier ámbito e índole” y sus declaraciones de amor. “Nos brillaban los ojos constantemente al mirarnos, y a mí me hiciste recuperar la sonrisa”, confiesa la oscense en un comunicado que ha sido visto ya por más de 23.000 personas.

“Juntos creamos lo mejor que tenemos, nuestro pequeño Mauro, con el que se te caía la baba, y a mí más al ver el padrazo que eras”, le recuerda, antes de concluir con este sentido mensaje: “La vida sin ti va a ser muy difícil, te voy a echar muchísimo de menos. Dejas un vacío enorme en mi corazón, pero estoy segura de que esos depósitos se llenarán de amor para dárselo a Mauro. Cuídanos desde el cielo. Te quiero Fran. Para siempre”.

Así sucedió todo

El lunes 21 de abril un accidente de tráfico ocurrido en la N-240 y en el que se vieron implicados tres vehículos, a la altura del término municipal de Barbastro. El trágico suceso se saldó con la muerte del marido de Rebeca Labara, de 45 años, y otras cinco personas heridas de diferente gravedad, entre las que se encontraban la 'influencer', conocida en redes sociales como @Atrendylife y su bebé de ocho meses.