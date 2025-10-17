Fraude romántico en Zaragoza: “Te vamos a ir a pegar”, le dice la presunta estafadora cuando la víctima le solicita los 300.000 euros prestados

Un caso de presunto engaño y abuso de confianza ha llegado a los tribunales de Zaragoza, donde un septuagenario ha presentado una querella criminal contra una mujer con la que mantenía una relación cercana durante casi dos décadas. El querellante, identificado como C.T.B., un hombre de 77 años con capacidad económica que vivía en soledad, alega haber entregado cerca de 284.000 euros a J.C., la mujer investigada, bajo la promesa de un vínculo personal que, según su defensa, resultó ser una estrategia para la obtención de un beneficio económico ilícito.

C.T.B. conoció a J.C. en su entorno laboral, cuando él ejercía como tapicero y ella como costurera. Con el tiempo, se estableció una relación personal que la defensa describe como "estrecha", aunque nunca se formalizó como una relación sentimental de pareja. Durante este periodo, la mujer habría manifestado al hombre su grave necesidad económica, argumentando gastos urgentes como la manutención de sus hijos, pagos de embargos, sanciones, necesidades del hogar e incluso la compra de un vehículo.

Así era el patrón de pagos

Las peticiones de dinero por parte de J.C. se caracterizaban, según la acusación, por ser sumamente insistentes y estar acompañadas de frases que ejercían una suerte de chantaje emocional. Expresiones como “algún día te lo devolveré” o el condicional afectivo “si me ayudas ahora, seguiremos viéndonos” resultaron cruciales para que C.T.B., en su vulnerabilidad, accediera a las solicitudes de su "compañera sentimental". La defensa de la víctima sostiene que esta promesa afectiva, presuntamente incumplida, constituyó un engaño “eficaz para provocar un error esencial en la voluntad del querellante”.

Impulsado por este convencimiento, el septuagenario comenzó a realizar una serie de traspasos económicos a la mujer a lo largo de veinte años. Los pagos se iniciaron en 2005 con una entrega de 14.000 euros hasta alcanzar un montante total cercano a los 284.000 euros en 2024. Todas estas cantidades eran proporcionadas en efectivo, extraídas directamente de cajeros automáticos. Entre los conceptos sufragados, según la defensa, se encuentran la mitad del coste de un vehículo para la hija de la mujer, una plaza de garaje, multas de Hacienda, diversas consultas dentales y la compra de mobiliario y otros objetos para su domicilio.

Amenazas por exigirle su dinero prestado

El letrado que representa al querellante subraya en su escrito que C.T.B. “mantuvo durante casi dos décadas su disposición económica a favor de la querellada en virtud del convencimiento, inducido presuntamente por ella, de que existía una relación personal y un compromiso futuro de devolución”.

Sin embargo, en agosto de 2024, el septuagenario solicitó a la mujer la devolución, ya fuera total o parcial, de las elevadas sumas de dinero entregadas. La respuesta a esta petición fue, según la querella, una serie de amenazas y expresiones vejatorias. El querellante asegura haber recibido frases como “te vamos a ir a pegar” y “no vales para nada”. El abogado de la víctima concluye que la conducta mantenida por J.C. durante años “no responde a una relación auténtica ni a un compromiso sincero, sino a una estrategia prolongada para obtener un beneficio económico ilícito”.

Tras la presentación de la querella criminal por el letrado zaragozano, el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza ha admitido a trámite la solicitud. El juez ha ordenado el inicio del correspondiente proceso penal y la práctica de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. La mujer, J.C., ha sido citada a declarar el próximo 12 de noviembre en calidad de investigada.