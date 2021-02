Corea del Sur, Hong Kong inician vacunación contra COVID-19

(AP). Corea del Sur administró el viernes las primeras vacunas contra el coronavirus a residentes y personal de residencias, en el inicio de una campaña de inmunización masiva que las autoridades de salud esperan que restablezca algo de normalidad para finales de año.

La vacunación arranca en un momento crítico para el país, que ha visto desaparecen los avances realizados contra la pandemia por un repunte invernal y está luchando por mitigar el impacto económico de una crisis sanitaria que ha destruido empleos en el sector servicios.

“En el último año sentí mucha ansiedad, pero ahora me siento más segura tras recibir la vacuna”, dijo Lee Gyeong-soon, empleada de una residencia de mayores tras recibir la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en un centro sanitario público en el norte de la capital, Seúl.

ADVERTISEMENT

Las autoridades sanitarias tienen previsto administrar la primera de las dos dosis de la vacuna a unos 344.000 residentes y trabajadores de centros asistenciales y a 55.000 sanitarios de primera línea para finales de marzo.

“Hemos dado este histórico primer paso hacia el restablecimiento de la normalidad”, dijo Son Young-rae, alto funcionario del Ministerio de Salud durante una conferencia de prensa.

El gobierno amplió las medidas actuales de distanciamiento social por al menos dos semanas más, prohibiendo las reuniones privadas de cinco o más personas y las comidas en locales cerrados a partir de las 22:00 horas para crear un ambiente seguro para la vacunación, agregó.

Por otra parte, médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios de primera línea que tratan a pacientes con COVID-19 empezarán a recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech a partir del sábado. Las dosis, que fueron obtenidas a través del programa COVAX respaldado por Naciones Unidas, llegarán al aeropuerto internacional Incheon el viernes y serán transportadas a cinco grandes hospitales.

Por otra parte, en Hong Kong arrancó un programa para vacunar gratuitamente contra el coronavirus a sus 7,5 millones de residentes.

La gente de más de 60 años y los trabajadores de la salud están entre los 2,4 millones de personas que tendrán acceso prioritario para recibir el fármaco en centros comunitarios y clínicas ambulatorias en todo el territorio. Las plazas para las dos primeras semanas del programa se agotaron, señaló el gobierno. Por el momento se administrará la vacuna de Sinovac, una empresa biofarmacéutica china.

Japón señaló que las vacunas para proteger a los 36 millones de ancianos del país llegarán a las oficinas de los gobiernos locales a finales de junio. Está previsto que los mayores de 65 años reciban el fármaco después de los trabajadores de la salud, de los cuales más de 21.000 tienen ya la primera dosis de la vacuna a una semana del inicio de la campaña.

ADVERTISEMENT

China aprobó otras dos vacunas contra el COVID-19. La de CanSino Biologics es la primera de las desarrolladas en el país que es monodosis y, según la firma, tiene una eficacia del 65,28% a los 28 días de la inoculación.

La otra se creó en una filial de la estatal Sinopharm, el Instituto de Biología de Wuhan, que explicó que el fármaco tiene una efectividad del 72,51%.

Los reguladores chinos ya habían aprobado una vacuna de Sinovac y otra de la filial de Sinopharm en Beijing, que se administran desde hace semanas. Las dos firmas dijeron que podrán elaborar 1.000 dosis anuales del fármaco a finales de este año.

ADVERTISEMENT

Trending on AP NewsCongelan plan de Netanyahu de enviar vacunas a países amigosExplainer: Mount Etna puts on its latest spectacular showRoad where Tiger Woods crashed is known for high speeds

by Taboola

ADVERTISEMENT

Top Articlesby The Associated PressREAD MORESome local GOP leaders fire up base withconspiracies, liesSKIP AD

Congelan