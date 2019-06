Uno de los mayores dilemas de las mujeres cuando son madres se produce cuando se acaba el periodo de baja maternal y llega el momento de reincorporarse al mercado laboral. En ocasiones, la mujer aprovecha las ventajas que ofrece la legislación y sale del trabajo para acudir a amamantar a su hijo. El problema se produce cuando se vive en una gran ciudad o la distancia entre el domicilio y el puesto de trabajo están lejos. En estos casos, es complicado realizar la lactancia materna directa. Por ello, una buena opción es la lactancia materna indirecta, lo que supone que la madre se extraiga la leche suficiente para que su bebé se pueda alimentar durante todo el día. Apostar por esta vía es complicada porque requiere mucho esfuerzo y dedicación y, además, no siempre se obtiene la leche necesaria para poder realizarlo.

Una de las causas principales de la escasez de la producción de leche es el estrés de la madre. En muchas ocasiones, cuando se utiliza un sacaleches, las mujeres no obtienen la leche que esperaban. Por ello, recurren a los trucos que les recomiendan otras madres, como es la ingesta de mucha agua, determinados tés o la harina de avena. En realidad, mejoran algo la producción de leche pero no son del todo efectivos.

Cansada de que ninguna de las recomendaciones le funcionara, Rachel Paula Abrahamson, del USA Today, comenzó a estresarse demasiado y empeoró la situación. Entonces, su marido le recomendó que leyera un libro o viera la televisión para relajarse. Y funcionó. Entonces, vio que la experta en lactancia Johanna Sargeant había recomendado en su muro de Facebook el uso de un calcetín. ¿Para qué? Para que no se vea el depósito de la leche. Cuando las mujeres utilizan el sacaleches y no obtienen el resultado que esperan se estresan. Al no ver la leche acumulada en el depósito se reducen los niveles de estrés y es en ese momento cuando el cuerpo comienza a liberar oxitocina, fundamental para la producción de leche. Colocando el calcetín en el depósito, las mujeres triplicaron la producción de leche.

El consejo de Sargeant lo publicó en su página web Milk and Motherhood, donde ha sido compartido más de 8.000 veces y ha recibido cerca de 4.000 comentarios.