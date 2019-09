La batalla contra el plástico no debe limitarse a razones medioambientales, sino también de salud. Hasta el 90 % de la basura marina podría ser plástica y además crece sin parar, a un ritmo de ocho millones de toneladas al año. No sólo por la contaminación que provocan y las huellas que dejan al descomponerse, sino porque un trabajo, publicado esta semana en “Annals of Medicine”, subraya que llegan al organismo del ser humano, donde pueden provocar cambios metabólicos importantes.

Sin embargo, este estudio pone en cuestión una reciente afirmación de la a Organización Mundial de la Salud (OMS) que subrayaba que “ninguna evidencia sólida apunta a que la presencia de partículas de microplásticos en el agua potable sea una amenaza grave a la salud pública”, según los resultados de un extenso análisis realizado por ellos.

La investigación que ha contado con ocho adultos de diferentes puntos del planeta, como Japón, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Polonia, Finlandia y Austria. El estudio se basó en que cada uno dio a los científicos una muestra de sus heces durante un periodo determinado. Los participantes también hicieron un diario con lo que comían de seis a siete días antes de recoger la muestra. Además, también tenían que contar apuntar los ingredientes de la pasta de dientes, la goma de mascar y los productos cosméticos que usaron.

Los científicos de Austria para la Universidad de Medicina de Viena y la Agencia de Medio Ambiente de Austria buscaron diez plásticos comunes en las heces. El equipo localizó una media de 20 partículas microplásticas por cada 10 gramos de desechos humanos. Las heces humanas adultas pesan aproximadamente 100 gramos.