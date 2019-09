Hiperfagia

Sin embargo, también puede producirse el efecto contrario : la hiperfagia. O dicho de otro modo, consumir de forma excesiva y descontrolada alimentos. Esto, que aparentemente queda reducido a edades más tempranas, también puede se desarrollar en otras posteriores. “Es el caso, por ejemplo, de la mujer que, con 60 años, pierde a su marido. Todo lo hacían juntos y, ahora, pasa la mayor parte del tiempo sola. En este punto tiene dos opciones: comer o no. Parace que lo normal es lo segundo, pero no. Hay quienes sacian sus necesidades psicológicas con la comida”, explica Laura Cabanillas, nutricionista del Centro Vida de Pontevedra. La principal consecuencia que produce la hiperfagia es el aumento en el consumo de kilocalorías diarias. Por este motivo, se produce un desajuste en el balance energético de la persona que lo padece provocando aumento de peso y generando obesidad en distintos grados. Además, este incremento implica principalmente el acrecentamiento de grasa corporal, siendo ésta más elevada de lo considerado como normal según la edad y características propias. “Esta conducta repercute en la salud el resto de tu vida. Por eso, resulta fundamental comprender cómo hacerle frente en un determinado momento para evitar las consecuencias que, con una gran probabilidad, se darán unos años después”.

Hiporexia, el mal de los mayores

La escena se repite en muchos hogares y hospitales: hijos o nietos tratando de alimentar a la fuerza a los mayores, como si fueran pequeños en su edad más rebelde. Sin embargo, su falta de apetito no es una pataleta sin sentido, sino un síntoma con serias consecuencias que afecta a más de ocho millones en España. Se trata de hiporexia, un estado que provoca la disminución parcial de las ganas de comer y que se entiende en contraposición a la anorexia, que sería la ausencia total de la misma. Es difícil de detectar porque se suele camuflar como algo normal de la edad, pero deben activarse todas las alarmas cuando hay una pérdida de peso no intencionada y el plato sigue lleno y con la comida fría sobre la mesa durante un buen tiempo. Esta patología no se halla bien caracterizada y en ella intervienen factores como la comorbilidad y la polimedicación, aunque también factores sociales complejos. No obstante, suele estar producida por cuestiones psicológicas, aislamiento social, enfermedades orgánicas o algunos fármacos, entre otras. En cualquier caso, la desnutrición es la consecuencia más grave de este tipo de falta de apetito, puesto que puede llevar a un círculo de complicaciones, ingresos hospitalarios e, incluso, la muerte. Para hacerle frente, se recomienda adaptar los hábitos del paciente, cambiar el contenido de la dieta o usar estimulantes.