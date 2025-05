¿Hasta cuando durarán las lluvias intensas en Ibiza?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por lluvias intensas en Ibiza y Formentera para este jueves. El aviso entrará en vigor a medianoche y se mantendrá activo hasta las 13:59 horas.

Según las previsiones meteorológicas, podrían registrarse precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, y un acumulado total que podría alcanzar los 70 litros en doce horas.

Esta situación meteorológica pone en alerta a las Pitiusas, donde ya desde este miércoles por la mañana se han empezado a registrar las primeras lluvias.

Precipitaciones hasta mañana

Aunque las precipitaciones más intensas están previstas para la madrugada y la mañana del jueves, los meteorólogos no descartan episodios puntuales de tormenta en otras franjas del día.

A pesar de la intensidad de las lluvias, la Aemet descarta por el momento activar una alerta de nivel superior. Sin embargo, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas con riesgo de acumulación de agua o con problemas de drenaje.

Además, se insta a los conductores a circular con cuidado ante la posible reducción de la visibilidad y la formación de balsas de agua en las carreteras.

Temperaturas casi iguales

Las temperaturas no sufrirán grandes variaciones. Las mínimas se situarán en torno a los 14 grados y las máximas no superarán los 23. Será un día marcado por el ambiente húmedo, cielos cubiertos y posibles ráfagas de viento, aunque no se espera que estas sean especialmente intensas.

A partir del viernes, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar progresivamente. Se espera que el cielo empiece a despejar y que, de cara al fin de semana, las temperaturas suban ligeramente. Los termómetros podrían alcanzar los 25 grados de máxima y los 16 de mínima en ambas islas.

El episodio de lluvias forma parte de una situación de inestabilidad atmosférica que afecta a gran parte del archipiélago balear. Sin embargo, son las Pitiusas las que soportarán el grueso de las precipitaciones.

Fenómenos propios de la primavera mediterránea

Este tipo de fenómenos no son extraños en la primavera mediterránea, una estación caracterizada por su variabilidad climática y por la alternancia entre jornadas soleadas y episodios de lluvias intensas.

Desde los servicios de emergencia de Baleares, se recuerda a la población que evite desplazamientos innecesarios durante las horas más críticas del temporal, que no intente atravesar zonas inundadas y que mantenga limpios los desagües y canaletas para facilitar la evacuación del agua. T

ambién se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Aunque no se espera que las lluvias causen daños de consideración, en años anteriores se han producido inundaciones puntuales en puntos bajos de Ibiza y Formentera, sobre todo en áreas urbanas donde el alcantarillado se ve fácilmente desbordado.